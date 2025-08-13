Volodimir Zelenszkijt Berlinbe várják, megvannak a nagy egyeztetés résztvevői

A pontosnak vélt menetrendről az ARD közszolgálati televízió biztonsági forrásokból értesült. Eszerint délelőtt a német fővárosba érkezik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, akit a kancellár videón keresztül "összekapcsol" Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország és Finnország állam-, illetve kormányfőjével, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság, illetve António Costával, az EU Tanácsának elnökével, nem utolsósorban pedig Mark Rutte NATO-főtitkáral.

Információk szerint az egyeztetésre 14 órakor kerül sor a kancellária központi épületében. Ezt követően 15 órakor az amerikai elnökkel, Donald Trumppal és alelnökével, JD Vance-szel kerül sor szintén videóegyeztetésre.

A konzultációk ezzel azonban még nem érnek véget, a kancellár ugyanis meg kívánja vitatni az "eredményeket" az úgynevezett hajlandók koalíciójának vezetőivel, azaz Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit kormányfővel.

A forgatókönyv utolsó fejezeteként a kancellár a Trumppal történő egyeztetés után sajtótájékoztatón kívánja informálni a nyilvánosságot.

Közvetlenül a szerdai egyeztetések előtt Merz ismét leszögezte, hogy Németország teljes mértékben Ukrajna pártján áll, kész az ostromlott ország további támogatására. Hangsúlyozta: kormánya reméli, hogy a pénteki alaszkai találkozó eredményeként megállapodás jöhet létre egy esetleges fegyverszünetről.

Azt ugyanakkor ismételten megerősítette, hogy Németország nem támogatja az esetleges ukrán területi engedményeket, amelyekről az elmúlt napokban információk kaptak lábra.

Az ARD által ismertetett menetrendet, illetve Zelenszkij berlini érkezését hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.

A német kancellár többször is nyomatosan utalt arra, hogy a háború Európa biztonságát is fenyegeti, és nem utolsósorban ezért van szükség a közös európai kiállásra.