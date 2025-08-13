ARÉNA
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart Kijevben 2025. március 12-én, egy nappal azután, hogy az Oroszországgal hadban álló Ukrajna beleegyezett egy 30 napos tűzszünetbe az Egyesült Államokkal tartott szaúd-arábiai megbeszélésen. A Kreml közölte, hogy Moszkva tájékoztatást vár Washingtontól a dzsiddai amerikai-ukrán tárgyaláson megfogalmazott tűzszüneti javaslatról.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Volodimir Zelenszkijt Berlinbe várják, megvannak a nagy egyeztetés résztvevői

Infostart

Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki alaszkai csúcstalálkozója előtt a német főváros az ukrajnai orosz háborúval kapcsolatos egyeztetések központja. A szervező koordinátor a német kancellár, Friedrich Merz, aki az ukrán államfővel a helyszínen személyesen, egy sor uniós, illetve NATO-vezetővel, majd az amerikai elnökkel pedig videón egyeztet.

A pontosnak vélt menetrendről az ARD közszolgálati televízió biztonsági forrásokból értesült. Eszerint délelőtt a német fővárosba érkezik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, akit a kancellár videón keresztül "összekapcsol" Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország és Finnország állam-, illetve kormányfőjével, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság, illetve António Costával, az EU Tanácsának elnökével, nem utolsósorban pedig Mark Rutte NATO-főtitkáral.

Információk szerint az egyeztetésre 14 órakor kerül sor a kancellária központi épületében. Ezt követően 15 órakor az amerikai elnökkel, Donald Trumppal és alelnökével, JD Vance-szel kerül sor szintén videóegyeztetésre.

A konzultációk ezzel azonban még nem érnek véget, a kancellár ugyanis meg kívánja vitatni az "eredményeket" az úgynevezett hajlandók koalíciójának vezetőivel, azaz Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit kormányfővel.

A forgatókönyv utolsó fejezeteként a kancellár a Trumppal történő egyeztetés után sajtótájékoztatón kívánja informálni a nyilvánosságot.

Közvetlenül a szerdai egyeztetések előtt Merz ismét leszögezte, hogy Németország teljes mértékben Ukrajna pártján áll, kész az ostromlott ország további támogatására. Hangsúlyozta: kormánya reméli, hogy a pénteki alaszkai találkozó eredményeként megállapodás jöhet létre egy esetleges fegyverszünetről.

Azt ugyanakkor ismételten megerősítette, hogy Németország nem támogatja az esetleges ukrán területi engedményeket, amelyekről az elmúlt napokban információk kaptak lábra.

Az ARD által ismertetett menetrendet, illetve Zelenszkij berlini érkezését hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.

A német kancellár többször is nyomatosan utalt arra, hogy a háború Európa biztonságát is fenyegeti, és nem utolsósorban ezért van szükség a közös európai kiállásra.

