Brutális küzdelem az erős szélben, 14 tűzoltó repülőt vetettek be

Bejelentése szerint strandolók és kempingezők is érintettek voltak nagyjából 25 kilométerre északnyugatra Tarifa üdülővárosának központjától.

A hatóságok szerint a lángok hétfőn reggel csaptak fel a Sierra de la Plata hegység eukaliptusz- és mandulafenyő-erdeiben. A tűz gyorsan terjedt a tengerpart irányába, az esti órákig száznál is több tűzoltó próbálta megfékezni a lángokat. Munkájukat 14 tűzoltó repülőgép, illetve helikopter segítette, ugyanakkor az óránként 50 kilométeres sebességű széllökések folyton gátolták a munkálatokat.

Legutóbb alig egy hete lángolt az erdőség Tarifa környékén. Akkor több hotelt, települést és kempinget ürítettek ki a hatóságok, mintegy 1500 embert biztonságba helyezve.

Hétfőn az északnyugati Galicia, Kasztília és León tartományokból is jelentettek erdő-, illetve bozóttüzeket.