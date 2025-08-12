ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.94
usd:
341.02
bux:
103946.31
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Brutális küzdelem az erős szélben, 14 tűzoltó repülőt vetettek be

Infostart / MTI

Több mint kétezer embert kellett evakuálni a Spanyolország déli részén található Tarifa térségében hétfőn fellángolt újabb erdőtüzek miatt - közölte Antonio Sanz, Andalúzia tartomány belügyi tanácsosa.

Bejelentése szerint strandolók és kempingezők is érintettek voltak nagyjából 25 kilométerre északnyugatra Tarifa üdülővárosának központjától.

A hatóságok szerint a lángok hétfőn reggel csaptak fel a Sierra de la Plata hegység eukaliptusz- és mandulafenyő-erdeiben. A tűz gyorsan terjedt a tengerpart irányába, az esti órákig száznál is több tűzoltó próbálta megfékezni a lángokat. Munkájukat 14 tűzoltó repülőgép, illetve helikopter segítette, ugyanakkor az óránként 50 kilométeres sebességű széllökések folyton gátolták a munkálatokat.

Legutóbb alig egy hete lángolt az erdőség Tarifa környékén. Akkor több hotelt, települést és kempinget ürítettek ki a hatóságok, mintegy 1500 embert biztonságba helyezve.

Hétfőn az északnyugati Galicia, Kasztília és León tartományokból is jelentettek erdő-, illetve bozóttüzeket.

Kezdőlap    Külföld    Brutális küzdelem az erős szélben, 14 tűzoltó repülőt vetettek be

spanyolország

erdőtűz

evakuálás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.12. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
416 ezren vettek részt az idei Szigeten

416 ezren vettek részt az idei Szigeten

Idén jelentős változásokon ment keresztül a Sziget Fesztivál, ami a látogatószámokban is megmutatkozott - a hat nap alatt összesen 416 ezer ember fordult meg a rendezvényen, ami 5%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest - tájékoztatták a szervezők a Portfolio-t kedden. A fesztivál zárónapján köszöntötték a kezdetektől számított 11 milliomodik látogatót is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett! Leállás lesz az MVM-nél: ennyi ideig tart, ezeket a szolgáltatásokat érinti

Most érkezett! Leállás lesz az MVM-nél: ennyi ideig tart, ezeket a szolgáltatásokat érinti

A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy azok az ügyfelek, akiknek a számláján villanykapcsoló jelzés szerepel, időben gondoskodjanak a fizetős mérők online feltöltéséről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

More than 50,000 North Koreans will be sent to work in Russia, as Moscow's war in Ukraine drains labour pools.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 11:02
Volodimir Zelenszkij kész lehet engedni – sajtóértesülés
2025. augusztus 12. 10:04
Áram nélkül maradt a szivarok fővárosa
×
×
×
×