Betelt a pohár Elon Musknál, perrel fenyegeti az Apple-t

Elon Musk kilátásba helyezte, hogy beperli az Apple-t, mert a milliárdos üzletember szerint az App Store megsérti a versenyjogi szabályokat azzal, hogy a ChatGPT-t részesíti előnyben az xAI Grok alkalmazásával szemben – írja a Portfolio.

A Tesla és a SpaceX vezérigazgatója azzal vádolja az Apple-t, hogy kizárólag az OpenAI ChatGPT alkalmazását engedi az első helyre kerülni, míg az xAI által fejlesztett Grok jelenleg csak a hatodik a Top Free Apps listán az Amerikai Egyesült Államokban. Elon Musknak továbbá az sem tetszik, hogy az X és a Grok sem szerepel az Apple Must Have válogatásában, pedig indoklása szerint az X a világ legnépszerűbb hírapplikációja.

Elon Musk és az Apple konfliktusa hosszú évekre nyúlik vissza. Az üzletember korábban azzal fenyegetőzött, hogy kitiltja az Apple eszközeit vállalataiból, miután az almás cég 2024-ben partnerséget kötött az OpenAI-jal a ChatGPT integrálására.

Az OpenAI vezetője, Sam Altman az X-en reagált Elon Musk vádjaira. Közölte, hogy a milliárdos saját platformján, az X-en is manipulálhatja a rangsorokat saját érdekei szereint, például kiemelve posztjait, elnyomva a konkurenciát. Elon Musk korábban már próbálkozott az OpenAI felvásárlásával, és kritizálta annak üzleti modelljét.

Az Apple App Store működését már korábban is érték jogi bírálatok: az Epic Games 2021-es perét és az Európai Unió 500 millió eurós bírságát is a versenykorlátozás miatt kezdeményezték.