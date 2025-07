Bepanaszolták Hitler dicsőítése miatt Elon Muskot

A helyi lelkész szeme láttára döntötte le a hétfői vihar a sápi református templom tornyát, a keddi nagy esőzések miatt pedig be is ázott az épület, a lezuhanó kupola ugyanis a tetőszerkezetet is megrongálta. A pár száz lelkes hajdú-bihari faluban több ház is kárt szenvedett a viharban, a helyiek most még a saját értékeiket próbálják menteni, ezért 5-10 önkéntes nagy segítség lenne a gyülekezetnek.