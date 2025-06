Omlás az Etnán, hatalmas a füstfelhő, menekülnek a turisták – videó

Az Etna ismételt ébredése nem okozott kárt a közelben tartózkodókban és a környékbeli kisvárosokban sem. Bár a legközelebbi, Cataniában található repülőtéren a legmagasabb szintre emelték a készültséget, a légikikötőt nem zárták le, a járatok akadálymentesen közlekednek.

Szicília tartományi elnöke, Renato Schifani közleményben arról tájékoztatott, hogy a hatóságokkal és a helyi katasztrófavédelemmel együttműködésben percről percre követik a vulkáni tevékenység alakulását, de egyelőre semmilyen veszély nem fenyegeti a lakosságot.A vulkán évek óta aktív délkeleti kráterének az északi pereme omlott be hétfőn tizenegy óra harminc perc körül.

Az omlást az egész környékén jól hallható robaj kísérte, majd öt kilométer magas, sötét szürke színű hamufelhő emelkedett fel. Mindezt úgynevezett Stromboli típusú robbanások és piroklasztikus ár kísérte. A láva a megszokott útvonalat követi, vagyis nem lakott terület felé halad.

A hirtelen robaj és a felemelkedő sűrű felhő mindenesetre megrémítette a vulkánon éppen akkor kirándulókat, akik a közösségi oldalakon megosztott felvételek szerint jobbnak érezték minél gyorsabban eltávolodni a kitörés területétől.

#Italy’s #Mount Etna — highest active volcano in Europe — explodes into action

Hundreds of tourists are now scrambling as fiery plume darkens the sky pic.twitter.com/Xi4Q3sy9UB