Felrobbant egy gázvezeték Malajziában, sok a sérült – videó

Felrobbant egy gázvezeték kedd reggel Malajziában, a detonáció miatt tűz ütött ki, és több mint hatvan embert kórházba kellett szállítani égési sérülések, illetve a sűrű füst okozta légzési nehézségek miatt.

A tűzoltók még dolgoznak a lángok megfékezésén és a környéken lakók kimenekítésén.

Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a robbanást a Petronas állami energiavállalat gázvezetékénél Puchong városban, a főváros, Kuala Lumpur közelében. A tűzoltóság közlése szerint a cég lezárta az érintett, 500 méter hosszú vezetékszakaszt.

A környéket lezárták, és számos mentőautó érkezett a helyszínre. Halálos áldozatokról nem érkezett jelentés, de a sérültek pontos számát sem lehet egyelőre tudni. A hatóságok korábban azt közölték, néhány ember a házában rekedt a lángok miatt.

A Bernama malajziai hírügynökség jelentése szerint a kormány segélyközpontokat alakított ki két helyi mecset épületében.