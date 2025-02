Újabb Putyin-kritikus híresség zuhant ki az ablakon, ezúttal egy zenész

Egy ismert orosz énekes és dalszövegíró kizuhant a szentpétervári lakásának tizedik emeletéről, amikor a rendőrség éppen házkutatást tartott nála, számolt be róla - írja a The Moscow Times híradása nyomán az Index. A lap szerint Vadim Sztrojkinnál az ukrán hadseregnek küldött feltételezett adományok miatt tartott nála vizsgálatot a hatóság.

"Utoljára a tizedik emeleti lakásában látták élve, amikor kiment a konyhába, hogy vizet igyon, majd sietve kinyitotta az ablakot, és elkövette a visszafordíthatatlan cselekedet" - írja az orosz sajtó, arra utalva, hogy a zenész öngyilkos lett.

Vadim Sztrojkin többször is kritizálta Moszkvát az Ukrajna ellen indított háború miatt, és állítólag támogatta is az ukrán hadsereget, ami miatt terrorszervezetben való részvétellel vádolták, és akár 20 év börtönbüntetést is kaphatott volna. A Daily Mail szerint egy háborúellenes bejegyzésében azt írta: "Vlagyimir Putyin nem csupán egy testvéri nemzet ellen indított háborút, hanem saját népének is hadat üzent".