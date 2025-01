Bilincsben az ukrán hadsereg főpszichiátere, jelentős korrupció a vád ellene

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) közlése szerint az őrizetbe vett főpszichiáter tagja volt annak a bizottságnak, amelyik a katonai szolgálatra való alkalmasságról döntött – írja a Telex.

A BBC kiderítette, hogy Oleh Druzról van szó, akinek három lakása is volt Kijevben vagy annak közelében, és egy Odesszában - ezek általában hozzátartozói nevére voltak íratva. De vásárolt még két telket és több BMW luxusautót is, és az otthonát átvizsgáló nyomozók 152 ezer dollár és 34 ezer euró készpénzt is találtak nála.

A megnevezett Oleh Druznak évekkel ezelőtt, 2017-ben is volt már hasonló ügye, most akár tíz évre is börtönbe kerülhet. Tavaly az ukrán parlament megszüntette a katonai orvosi bizottságokat, miután több tisztviselőt azzal vádoltak, hogy kenőpénzt fogadtak el a felmentésért cserébe.