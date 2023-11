Avi Bleier: nem bombázunk és rombolunk látatlanul, igaz, senki sem tökéletes, mi sem vagyunk

A politikusok és a hatóságok is hibázhattak, ezért tudta megtámadni egy hónapja a Hamász Izraelt – mondta az InfoRádiónak Avi Bleier magyar származású izraeli biztonsági szakértő és kormány-tanácsadó. Szerinte a terrorszervezet meglepte Izraelt, és a csapást azóta sem heverték ki az ott élő emberek. Avi Bleier úgy véli, az elsődleges felelősség a politikát terheli, de a katonai, hírszerzési oldal is súlyos tévedésben volt.

A múlt hét végén elindult a szárazföldi támadás, kettévágta az izraeli hadsereg a Gázai övezetet, a szakértő szerint erre azért van szükség, mert a Hamászt el akarják vágni az utánpótlásától, ugyanis a terrorszervezet arra rendezkedett be, hogy a külső támogatóitól továbbra is kap majd segítséget.

A felvetésre, hogy az izraeli hadseregnek az lesz-e a célja, hogy földig rombolja Gázát, Avi Bleier azt mondta, "abszolút nem".

A probléma csak a Hamásszal van, amelynek viszont az a célja, hogy lerombolja Izraelt, hogy ne legyen zsidó állam.

Az október 7-i terrortámadás kapcsán felidézte azt, hogy hasonló érzései voltak, mint amikor 1956 decemberében, 9 évesen menekült a családjával Magyarországról, és a Rábán éjfélkor felborult a csónakjuk. "Nem tudom elfelejteni, hogy min mentem át akkor, kilencévesen, gyerekként, aki Budapesten, a Dob utcában élt, élvezte és nagyon szerette az életet Magyarországon, de kénytelen volt elhagyni. Így éreztük magunkat most, amikor megöltek, elhurcoltak, megerőszakoltak izraeli fiatalokat" – mondta Avi Bleier, és kijelentette, a Hamásszal akarnak ezért elszámolni, de nem akarják lerombolni Gázát, csak azokat a helyeket, ahol a terroristák megbújnak, a fegyvereiket, a rakétáikat rejtegetik. A gondot szerinte az jelenti, hogy például kórházakat használnak álcázásra.

"Nem bombázunk és rombolunk látatlanul, hanem csak előre bemérve a célokat, igaz, senki sem tökéletes, mi sem vagyunk sajnos, és vannak olyan helyzetek, hogy megtámadunk véletlenül civileket is" – mondta a szakértő.

A bombázáson kívül a másik módszer a Hamász likvidálására, hogy kisebb elitegységeket küldenek be egy-egy célpontra, mint mondta, erre készítette fel ő is a katonákat, és most sajnos alkalmazniuk kell ezt a tudást.

Avi Bleier arról is beszélt, hogy

az alagútépítésben "a Hamász világbajnok".

Van több száz alagút a Gázai övezet alatt, és szerinte Izrael e tekintetben nem volt elég éber, tudott ugyan az alagutak építéséről, néhányat fel is számolt, de inkább abban bízott, hogy normalizálódás következik. Sok százezer gázai már Izraelbe járt dolgozni, mint fogalmazott, a 90 százalékuknak nincs problémája Izraellel, viszont van tíz százalék, amelynek az egyetlen célja Izrael elpusztítása.

A biztonsági szakértő szerint a Hamász az alagutak rejtekében sem húzhatja sokáig, legfeljebb két-három-négy hónapig. Beszélt az izraeli túszok helyzetéről is, mint fogalmazott, megtesznek mindent, hogy élve hozzák ki őket, de erre kevés a remény, mert ismerik már a másik oldalt. A Hamász például most kivégezett arabot, muzulmán embereket is, mert Izrael-barátsággal vádolta őket.

AviBleier közölte,

a Hamásznak aligha a fogolycsere a célja a túszokkal, mert ezt már Izrael felajánlotta, de válasz sem érkezett.

A helyzetet nehezíti, hogy a Hamász segítségére lehet a Hezbollah Libanonból, ez Izraelt az északi határain is védekezésre kényszerítheti, illetve bekapcsolódhat a szakértő szerint még két ország, Jordánia és Szíria is. "Ezekről a területekről már próbáltak behatolni, sőt bombáztak és pilóta nélküli repülőket küldtek. Felkészültünk ezekre a sajnálatos, de lehetséges provokációkra" – jelentette ki, és hozzátette, Izrael képes lenne többfrontos háborút is vívni, ha arra kényszerül.

A gázai műveletet Avi Bleier szerint csak akkor fejezi be Izrael, és visszakapja az elrabolt polgárait, és a Hamász kinyilvánítja, hogy végleg abbahagyja az öldöklést, és nemzetközi szervezetek garantálják a békét a térségben. Azt viszont egyértelművé tette, hogy az izraeli hadsereg nem vonul be véglegesen Gázába.

"Nem akarjuk a Gázai övezetet, nem érdekel minket, mi csak azért vonultunk be most, hogy ne gyilkoljanak és ne támadjanak többet" – mondta magyar származású izraeli biztonsági szakértő és kormány-tanácsadó.