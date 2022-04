Bombák százait hagyták maguk után az oroszok Kijev mellett

Az aknák, a lőszerek és a megsemmisült páncélozott járművekből származó géppuskák veszélyesek lehetnek az otthonaikba visszatérő civilekre nézve, ezért az ukrán egységek faluról járva fésülik át a területet és takarítják el a veszélyes robbanóanyagot - írja a CNN.

Ez a munka feltehetően még hónapokon át tart majd. Szerhij Kruk, az ukrán állami segélyszolgálat vezetője szerint 300 ezer hektárnyi területet kell felmérniük. Ez Ukrajna területének csaknem felét jelenti.

"A fegyveres erőkkel és az ukrán nemzeti rendőrséggel együttműködve aktívan dolgozunk, és mindent megteszünk az emberek hazatérése és a megélhetés helyreállítása érdekében" - mondta, hozzátéve, hogy Kijev modellként szolgál majd más régiók hasonló erőfeszítéseihez.

Az ukrán egységek kazettabombákat is hatástalanítanak: az orosz hadsereg a vádak szerint

rendszeresen használ kazettabombákat polgári célpontok ellen

Ukrajnában. Április elején az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója közölte, hogy hiteles állításokat kapott arról, hogy az orosz fegyveres erők legalább 24 alkalommal használtak kazettás bombákat lakott területeken.

Az ilyen támadások háborús bűncselekményeknek minősülhetnek Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi vezetője szerint.

Aknamentesítés mellett további takarítási munkálatok is várnak az ukránokra, miközben a helyiek elkezdik a visszatérést Kijevbe és környékére. A helyi hatóságok szerint mintegy 30 ezer ember már visszatért, néhány üzlet újra kinyitott és a forgalom is jelentősen megnövekedett. Katonai ellenőrzőpontokat is eltávolítottak a város főútvonalairól, és a tömegközlekedés is újraindult. Eközben a hatóságok folytatják a romok eltávolítását az utcákról.

A feladat végtelennek tűnik, különösen azok számára, akiknek a holttestek összegyűjtése a feladatuk.

Irpiny legnagyobb temetőjében sorra ássák ki a sírokat: a katonai temetések feszített tempóban zajlanak.

Itt a katonai temetések gyors egymásutánban zajlanak, az emberek nem bíznak abban, hogy az orosz hadsereg nem gondolja meg magát.

A lakosokat Ukrajna-szerte figyelmeztetik arra, hogy ha elhagyott lőszerre bukkannak, ne érintsék meg azt, de jelezzék a hatóságoknak, hogy ilyesmit találtak. Hazatérők Mintegy 870 ezer ukrán háborús menekült tért vissza eddig a hazájába - közölte kedden az ukrán határőrség szóvivője. Mint mondta, naponta 25 ezer és 30 ezer közé tehető a visszatérő menekültek száma. Hozzátette, hogy időközben egyre több nő, gyermek és idősebb férfi is érkezik, míg a háború első heteiben főleg hadra fogható férfiak voltak távoztak. "Arról számolnak be, hogy nem tudnak tovább külföldön maradni" - mondta a szóvivő. "Készek hazatérni a hazájukba és itt is akarnak maradni" - tette hozzá. Az ukrán belügyminisztérium egy hete még 537 ezer visszatért menekültről számolt be. Az orosz csapatok március végén visszavonultak Ukrajna északi részéről, hogy az ország keleti felére összpontosítsák erőiket. Az ENSZ adatai szerint a február 24-én kezdődött orosz hadművelet óta 4,6 millió ember menekült el Ukrajnából, s a becslések abból indulnak ki, hogy további hétmillió ember próbált az ország más, biztonságos térségeiben menedéket találni. (MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Rodrigo Abd