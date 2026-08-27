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Egy lángok martalékává vált otthon maradványai.
Nyitókép: Getty Images/FelixRenaud

Hőkameráznak egy tűz után Szigetszentmiklóson

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A Szilvás utcába helyi és fővárosi tűzoltókat riasztottak.

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy könnyűszerkezetes autómosó Szigetszentmiklóson. A Szilvás utcába a helyi és fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, a helyszínre tart a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

A nagyjából száz négyzetméteres épületet az egységek áramtalanították, a tüzet több vízsugárral körülhatárolták, a lángokat megfékezték – írta beszámolójában a katasztrófavédelem.

A tűzben megsemmisült két motor, felhasadt három gázpalack, és autógumik is tüzet fogtak. A helyi és fővárosi hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, az utómunkálatok során hőkamerával is átvizsgálják a területet.

(A nyitókép illusztráció.)

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