Villamos alá szorult egy gyerek a Batthyány téren, feszítővágóval szabadították ki – képek

Egy gyermeket gázolt el a villamos Budapesten, a Batthyány téren szerda délután – erősítette meg az Országos Mentőszolgálat az MTI értesülését.

„A helyszínre több mentőegységet riasztottunk. A mentők egy gyermeket súlyos sérülésekkel, sikeres újraélesztés után, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba” – írták.

A katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint a sérültet a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó és emelők segítségével szabadították ki a jármű alól, majd visszahelyezték a villamost a sínre.

A baleset miatt a 41-es villamos egy ideig módosított útvonalon járt, a 19-es villamos pedig nem közlekedett egy szakaszon.