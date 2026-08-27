ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.37
usd:
313.1
bux:
149676.76
2026. augusztus 27. csütörtök Gáspár
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tűzoltók szabadítják ki a Batthyány téren villamos alá szorult gyereket. Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nyitókép: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Villamos alá szorult egy gyerek a Batthyány téren, feszítővágóval szabadították ki – képek

Infostart / MTI

A gyermek súlyosan megsérült a balesetben, de sikerült újraéleszteni. A mentők így is életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Egy gyermeket gázolt el a villamos Budapesten, a Batthyány téren szerda délután – erősítette meg az Országos Mentőszolgálat az MTI értesülését.

„A helyszínre több mentőegységet riasztottunk. A mentők egy gyermeket súlyos sérülésekkel, sikeres újraélesztés után, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba” – írták.

A katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint a sérültet a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó és emelők segítségével szabadították ki a jármű alól, majd visszahelyezték a villamost a sínre.

A baleset miatt a 41-es villamos egy ideig módosított útvonalon járt, a 19-es villamos pedig nem közlekedett egy szakaszon.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Villamos alá szorult egy gyerek a Batthyány téren, feszítővágóval szabadították ki – képek

budapest

villamos

baleset

katasztrófavédelem

tűzoltók

gázolás

batthyány tér

feszítővágó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megvan a jelölt az NVVH élére, és egy pályázatot eredménytelennek nyilvánítottak

Megvan a jelölt az NVVH élére, és egy pályázatot eredménytelennek nyilvánítottak

Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága Unger Anna Rózát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította.
 

„Politikai komisszárt” lát az NVVH élére jelölt Unger Annában a Fidesz

VIDEÓ
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.27. csütörtök, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezt a három kockázatot nem árazzák a piacok

Ezt a három kockázatot nem árazzák a piacok

Az amerikai kötvényhozamok folyamatosan nyomás alatt vannak és ez már a részvénypiacokat is veszélyezteti. A folyamat kapcsán a tétet jelentősen emeli, hogy három olyan kockázat élesedhet a piacokon, amelyekről egyelőre túl kevés szó esik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélyes csapda leselkedik az allergiásokra: ezektől a gyümölcsöktől is nagyon sokan pórul járhatnak

Veszélyes csapda leselkedik az allergiásokra: ezektől a gyümölcsöktől is nagyon sokan pórul járhatnak

A parlagfű-allergia nemcsak légúti panaszokat okozhat: egyes ételek fogyasztása is kellemetlen tüneteket válthat ki.

BBC
Business Sport Travel Science
More than 350 killed in Nepal as experts warn of possible second flood

More than 350 killed in Nepal as experts warn of possible second flood

The US Geological Survey says "glacial collapse" triggered the wall of water and mud that tore through Nepal and Tibet. Hundreds of people are still missing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 27. 13:53
Magyar Péter: ez a magyar emberek sikere, a kormány a döntéseket és a pénzt tette hozzá
2026. augusztus 27. 13:24
Felmentették a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját
×
×