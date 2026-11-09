Banális hibákat is kivett a rendszerből a Wekerle Plusz az Otthon Start után – Balogh László az Arénában

A fiatal lakásvásárlókat célozza meg az új Wekerle Plusz program Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint.

Az InfoRádió Aréna című műsorában úgy vélekedett, az Otthon Start és a helyét átvevő Wekerle Plusz feltételrendszere nagyon hasonlít egymásra, például az ingatlanok tekintetében a feltételek teljesen ugyanazok:

maradt a másfél milliós négyzetméterkorlát az új és használt lakások esetében is

az ingatlan-értékhatár társasházi lakásoknál 100 millió forint, családi házaknál 150 millió.

„A nagy változás abban rejlik, hogy egy életkori korlátot vezettek be: eredetileg úgy volt, hogy 18-41 éves közötti igénylők lesznek rá jogosultak, de ez később bővült, tehát most a 18 és 45 év közti első lakásvásárlók pályázhatnak a Wekerle Plusz hitelre – a 45 év azt jelenti, hogy a 45. születésnapjukat még be nem töltött lakásvásárlók. Egy másik nagyon fontos változás, hogy az 50 százalékos tulajdonrésszel nem rendelkező – tehát legfeljebb vagy 50 százalékot el nem érő tulajdonrésszel rendelkező – elsőlakás-vásárlók igényelhetik a Wekerle Pluszt. Ezzel gyakorlatilag azok, akik például házastársként vagy bárkivel 50-50 százalékban tulajdonoltak egy ingatlant, újabb ingatlant már nem tudtak venni állami segítséggel” – világított rá.

Ami még szerinte szintén fontos változás, hogy

az egy főre jutó ingatlantulajdon tekintetében a 15 millió forintos küszöbérték 30 millióra változott,

tehát ez alatt nem kell vizsgálni a tulajdoni arányokat, innentől kezdve, aki például örökölt egy 25 millió forint értékű tulajdonrészt, akkor neki nem kell már emiatt aggódni, hogy ez kiejti őt a Wekerle Plusz program jogosultsági köréből.

Van még egy változás, ami szerinte inkább bővíti a jogosultak körét, az pedig a kétéves tb-jogviszony eltörlése; két csoportban mindenképp segít,

a külföldről, harmadik országból hazaköltözők, nekik nehézkes lett volna a tb-jogviszonyt igazolni – „az Európai Unión belülről hazaköltözőknek az európai országok között van kölcsönös elismerési eljárása” akinek nem volt meg a kétéves folyamatos tb-jogviszonya, amit legfeljebb 30 napig szüneteltetett. „Mondok egy érdekességet: például azok a fiatalok, akik 18 éves korukat betöltve elvégezték a középiskolát, és utána egyből felvételt nyertek egyetemre, elvileg ők is kiestek, ők sem tudtak az Otthon Startban pályázni, mert júliusban véget ért a középiskolai tanulói jogviszony, szeptemberben indult az egyetemi vagy a főiskolai, és a kettő között több mint harminc nap telt el”

– magyarázta az InfoRádió Aréna című műsorában Balogh László.

Exterde Tibor teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.