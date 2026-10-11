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Tanszereket válogat a szeptember eleji iskolakezdésre készülve egy kislány egy belvárosi papír-írószer szaküzletben Budapesten 2018. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

20 milliárd ment el eddig az iskolakezdési támogatásra

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300 ezer család kapta meg augusztusban az iskolakezdési támogatás első, 50 ezer forintos részletét. A Szociális és Családügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a fennmaradó összeget pénz helyett utalvány formájában kapják meg az érintettek november végéig.

A szaktárca közlése alapján a Magyar Államkincstár augusztusban 296 153 család részére, összesen 406 330 gyermek után folyósította a juttatást, amely így 20,3 milliárd forintos kifizetést jelentett az államkincstárnak. Ez elmarad a kampányban korábban hangoztatott hétszázezres családi körtől – állapítja meg az mno.hu.

A támogatás második, szintén 50 ezer forint értékű részletét utalványként juttatják el az érintettekhez.

A Magyar Posta november 30-áig kísérli meg a kézbesítést. Az utalványokat 2027. március 15-éig lehet felhasználni meghatározott termékkörökre, így többek között papír- és írószerekre, iskolai és sportfelszerelésekre, ruházatra, műszaki cikkekre, valamint gyógyászati segédeszközökre.

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Kezdőlap    Gazdaság    20 milliárd ment el eddig az iskolakezdési támogatásra

államkincstár

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iskolakezdési támogatás

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