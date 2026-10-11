20 milliárd ment el eddig az iskolakezdési támogatásra

A szaktárca közlése alapján a Magyar Államkincstár augusztusban 296 153 család részére, összesen 406 330 gyermek után folyósította a juttatást, amely így 20,3 milliárd forintos kifizetést jelentett az államkincstárnak. Ez elmarad a kampányban korábban hangoztatott hétszázezres családi körtől – állapítja meg az mno.hu.

A támogatás második, szintén 50 ezer forint értékű részletét utalványként juttatják el az érintettekhez.

A Magyar Posta november 30-áig kísérli meg a kézbesítést. Az utalványokat 2027. március 15-éig lehet felhasználni meghatározott termékkörökre, így többek között papír- és írószerekre, iskolai és sportfelszerelésekre, ruházatra, műszaki cikkekre, valamint gyógyászati segédeszközökre.