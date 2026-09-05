ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.52
usd:
312.15
bux:
147747.91
2026. szeptember 5. szombat Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felszólal az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló törvény módosításáról tartott vitán az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 23-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

10 millió forint százaknak – miniszteri bejelentés

Infostart / MTI

Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben közel nyolcszáz magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz – közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalán szombaton.

Kapitány István a videójában elmondta: gyorsított eljárásban végezték el az 5+5 program felülvizsgálatát, amelynek keretében 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat.

A tárcavezető ismertetése szerint az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH Start Hitelből és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásból áll, így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent.

Kiemelte: a támogatásban részesülő közel nyolcszáz vállalkozás 95 százaléka mikro- vagy kisvállalkozás, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások. A forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre – tette hozzá.

Kapitány István arra is felhívta a figyelmet, hogy a benyújtott kérelmek mintegy 80 százaléka vidéki turisztikai vállalkozásoktól érkezett. Mint mondta, a források így döntő részben vidéki éttermekhez, cukrászdákhoz és helyi vállalkozásokhoz kerülhetnek.

A miniszter közölte: folytatják a turisztikai támogatási rendszer teljes átvilágítását, és ezzel egy időben dolgoznak az átfogó turizmusfejlesztési stratégia kidolgozásán is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    10 millió forint százaknak – miniszteri bejelentés

fejlesztés

gazdaságfejlesztés

kapitány istván

ganz ábrahám program

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Diákmunka ősszel: kiderültek a leggyakoribb munkatípusok és az órabérek

Diákmunka ősszel: kiderültek a leggyakoribb munkatípusok és az órabérek

Több mint 100 ezer új hallgató érkezik idén ősszel a felsőoktatásba, ami a tanévkezdéssel együtt jelentősen átalakíthatja a diákmunkapiacot. A Mind-Diák Szövetkezet szerint a diákok a nyári időszaknál kevesebb órát vállalnak majd, ugyanakkor a hosszú távú gyakornoki programok többsége változatlanul működik tovább, és egyre fontosabb szerepet kapnak a szakmai tapasztalatot nyújtó pozíciók.
VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hová tűnt a magyarok rezsije, és miből futja ennyi éttermezésre?

Hová tűnt a magyarok rezsije, és miből futja ennyi éttermezésre?

Miközben az Európai Unióban a fogyasztói kosár közel felét a lakhatás és energia, az élelmiszer és a közlekedés adja, Magyarországon egészen más arányok látszanak. Az élelmiszerek súlya nálunk magasabb, a lakhatás és energia arányát a rezsivédelem és a lakástulajdonlási sajátosságok is lefelé húzzák, a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatások pedig még régiós összevetésben is kiugró súlyt kaptak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Örülhetnek a vidéki éttermek és cukrászdák: dől a pénz a magyar családi vállalkozásokhoz

Örülhetnek a vidéki éttermek és cukrászdák: dől a pénz a magyar családi vállalkozásokhoz

Nyolcmilliárd forintos támogatást nyújt a kormány mintegy 800, többségében vidéki turisztikai mikro- és kisvállalkozásnak a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretében.

BBC
Business Sport Travel Science
Mistrial declared in Lindsay Clancy murder case, after jury deadlocks

Mistrial declared in Lindsay Clancy murder case, after jury deadlocks

The mistrial now puts the murder case - and Clancy's future - in limbo as to whether she will be held criminally liable in the deaths of her three kids.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 5. 10:51
Újabb pofont kaphatnak az autósok, de még nem késő lépni
2026. szeptember 4. 14:11
Jó volt a dinnye, mégis megsemmisítettek 5 tonnát – ezért kellett kidobni
×
×