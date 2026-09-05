10 millió forint százaknak – miniszteri bejelentés

Kapitány István a videójában elmondta: gyorsított eljárásban végezték el az 5+5 program felülvizsgálatát, amelynek keretében 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat.

A tárcavezető ismertetése szerint az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH Start Hitelből és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásból áll, így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent.

Kiemelte: a támogatásban részesülő közel nyolcszáz vállalkozás 95 százaléka mikro- vagy kisvállalkozás, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások. A forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre – tette hozzá.

Kapitány István arra is felhívta a figyelmet, hogy a benyújtott kérelmek mintegy 80 százaléka vidéki turisztikai vállalkozásoktól érkezett. Mint mondta, a források így döntő részben vidéki éttermekhez, cukrászdákhoz és helyi vállalkozásokhoz kerülhetnek.

A miniszter közölte: folytatják a turisztikai támogatási rendszer teljes átvilágítását, és ezzel egy időben dolgoznak az átfogó turizmusfejlesztési stratégia kidolgozásán is.