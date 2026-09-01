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Nyitókép: Andrii Yalanskyi/Getty Images

Kijöttek a második negyedéves növekedés friss adatai, jók a számok

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,5 százalékkal emelkedett, ami 0,1 százalékponttal nagyobb az első becslésben közöltnél.

A GDP második negyedévi, 1,7 százalékos növekedéséhez

  • legnagyobb mértékben a szolgáltatások teljesítménye járult hozzá pozitívan 1,1 százalékponttal,
  • az ipar teljesítménye 0,7 százalékponttal segítette a növekedést,
  • míg az építőipar nem járult hozzá érdemben,
  • a mezőgazdaság viszont 0,3 százalékponttal csökkentette GDP volumenét.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás 2,8, a bruttó felhalmozás 1,9 százalékponttal járult hozzá, míg a külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 2,9 százalékponttal rontotta a gazdasági teljesítményt.

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Kezdőlap    Gazdaság    Kijöttek a második negyedéves növekedés friss adatai, jók a számok

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