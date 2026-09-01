Kijöttek a második negyedéves növekedés friss adatai, jók a számok

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,5 százalékkal emelkedett, ami 0,1 százalékponttal nagyobb az első becslésben közöltnél.

A GDP második negyedévi, 1,7 százalékos növekedéséhez

legnagyobb mértékben a szolgáltatások teljesítménye járult hozzá pozitívan 1,1 százalékponttal,

az ipar teljesítménye 0,7 százalékponttal segítette a növekedést,

míg az építőipar nem járult hozzá érdemben,

a mezőgazdaság viszont 0,3 százalékponttal csökkentette GDP volumenét.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás 2,8, a bruttó felhalmozás 1,9 százalékponttal járult hozzá, míg a külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 2,9 százalékponttal rontotta a gazdasági teljesítményt.