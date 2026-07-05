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Nyitókép: Pixabay

Szakértő: már nemcsak nyaralót, hanem állandó lakást is egyre többen keresnek a Balatonnál

Infostart / InfoRádió

Főleg azok körében népszerűek a balatoni ingatlanok, akik sokat dolgoznak home office-ban, de a nyugdíjas korosztály is élénk ezen a lakáspiacon – mondta az InfoRádióban az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője. Markó Ildikó szerint árakban, vevőkörben, épületállományban és befektetési lehetőségekben is elég nagy különbségek vannak az északi és a déli part között, de a prémium kategóriákra is van kereslet.

A balatoni prémiumtelepüléseken két-, de akár hárommillió forintos négyzetméteráron is elkelnek az ingatlanok. A panoráma fontos szempont az árban – derült ki az OTP Ingatlanpont piaci elemzéséből. Az ingatlanközvetítő hálózat dél-dunántúli régióvezetője az InfoRádióban azt mondta, náluk közel milliós négyzetméteráron érhetők el a használt, felújítandó lakások. Aki nyaralót szeretne vásárolni a Balaton közelében, annak nem kell attól tartania, hogy csak 100 millióért talál lakást, mert például Siófokon lehet kapni 53 négyzetméteres, ugyanakkor erősen felújítandó ingatlant 52 millió forintért az OTP Ingatlanpont kínálatában.

Markó Ildikó tájékoztatása szerint árakban, vevőkörben, épületállományban és befektetési lehetőségekben is elég nagy különbségek vannak az északi és déli part között. A déli parton 900 ezer–1 millió 300 ezer forintos négyzetméteráron már lehet kapni használt ingatlanokat, míg az északi parton 1 millió–1 millió 100 ezer forintos négyzetméteráron kezdődnek az elérhető használt lakások. Az említett prémiumtelepülések közé tartozik például az északi parton Tihany, a déli parton Siófok, Zamárdi vagy Fonyód, ahol azért már borsos árak vannak, és a helyi lakóparkokban már inkább 2-3 millió forint felett lehet találni prémium ingatlanokat.

A magas árakat meghatározza a Balaton látványa, a kilátás, az exkluzív körülmények. Markó Ildikó elmondta:

egy vízparti lakópark esetében minél impozánsabb a balatoni panoráma az erkélyről, a teraszról vagy az ablakból, annál magasabb a négyzetméterár.

Ha kevésbé látszik a tó, akkor ez az árakban is megjelenik, és azok a lakások olcsóbban vásárolhatók meg. Az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője hozzátette: hasonló a helyzet az északi parton is, ahol például Badacsonyban és a környékén a dombos területekről gyönyörű látvány tárul az emberek elé, és ennek megfelelően a négyzetméterárak is magasabbak.

A prémium kategóriára is van kereslet, de nyilvánvalóan nehezebben kelnek el az ilyen ingatlanok. Ugyanakkor Markó Ildikó úgy fogalmazott, hogy előbb-utóbb ezeknek a lakásoknak is meglesz a gazdája. Kiemelte, hogy a vásárlók, érdeklődők

ma már nemcsak nyaralónak keresnek ingatlant a Balatonon, hanem egyre többen tudatosan arra rendezkednek be, hogy hosszú időt tölthessenek a tópart közelében.

Főleg azok körében népszerűek a balatoni lakások, akik sokat dolgoznak home office-ban, illetve a nyugdíjas korosztály körében is, az idősek ugyanis inkább megengedhetik maguknak, hogy akár négy évszakra is valamelyik Balaton-parti települést válasszák maguknak lakóhelyül.

Markó Ildikó megjegyezte: általánosságban a balatoni ingatlanokat nem azok vásárolják, akik a térségben laknak, hanem az ország különböző pontjairól, főleg Budapestről költöznek nagyon sokan a Balatonra. Ugyanakkor nem mindenki engedheti meg magának, hogy prémium ingatlant vásároljon, ezért a középrétegből nagy számban a Balatontól mintegy 20-30 kilométerre keresnek olyan településeket, ahol ki tudják használni a családtámogatási lehetőségeket, így a falusi csokot, a csok pluszt vagy akár az Otthon Start Programot.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Gazdaság    Szakértő: már nemcsak nyaralót, hanem állandó lakást is egyre többen keresnek a Balatonnál

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Szakértő: már nemcsak nyaralót, hanem állandó lakást is egyre többen keresnek a Balatonnál

Szakértő: már nemcsak nyaralót, hanem állandó lakást is egyre többen keresnek a Balatonnál
Főleg azok körében népszerűek a balatoni ingatlanok, akik sokat dolgoznak home office-ban, de a nyugdíjas korosztály is élénk ezen a lakáspiacon – mondta az InfoRádióban az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője. Markó Ildikó szerint árakban, vevőkörben, épületállományban és befektetési lehetőségekben is elég nagy különbségek vannak az északi és a déli part között, de a prémium kategóriákra is van kereslet.
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