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Fiatal nő sziluettje, ahogy megy bele a Balatonba.
Nyitókép: Getty Images/Oleh_Slobodeniuk

Hőség – Teljesen átalakul az emberek napja a Balatonnál

Infostart / MTI

Mini Olaszországgá változik a magyar tenger, amiben kulcsfontosságú szerepet játszik a délutáni szieszta, és felértékelődik az este.

A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál – közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-vel.

A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését, kialakulóban van a balatoni sziesztakultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzítik az aktív programokat.

A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a sup-osok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este tíz órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a sup-tanfolyamokat – sorolta a szövetségi elnök.

Hozzátette: a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni.

Napközben ugyanakkor nem csak a strandok népszerűek, egyre többen keresik fel a borászatokat, múzeumokat, kastélyparkokat, erdei túraútvonalakat vagy a barlangokat, hogy elkerüljék a legforróbb órákat.

A vízparti programok sok esetben a délutáni órákra tolódnak, közben meghosszabbodik az esti, akár az éjszakába nyúló kulturális élet, a gasztronómiában pedig a nehéz fogások helyét egyre gyakrabban veszik át a könnyebb, helyi alapanyagokból készülő sziesztamenük – olvasható a közleményben.

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