Holnaptól más tudattal léphet be az Auchanba

A tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra, a vételárat az Indotek saját forrásból finanszírozta. A tulajdonosváltással párhuzamosan az Auchan Magyarország finanszírozási háttere is átalakult: a korábbi anyavállalati forrásokat nemzetközi kereskedelmi bankok által nyújtott hitelkonstrukció váltotta fel.

Az Indotek tájékoztatása szerint az Auchan márka, a nemzetközi beszerzési háttér, a vállalati stratégia és a menedzsment is változatlan marad.

Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója és többségi tulajdonosa hangsúlyozta, hogy a kizárólagos magyar tulajdonosi háttér nem jelenti az Auchan nemzetközi rendszerétől való elszakadást, a szakmai partnerség továbbra is fennmarad.

A cégcsoport az elmúlt 18 hónapban már irányította a kereskedelmi láncot, ezalatt javult a vállalat operatív teljesítménye és nyereségessége. A jövőbeli tervekkel kapcsolatban közölték, hogy a hálózatot kisebb méretű üzletekkel kívánják bővíteni.