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Készül a fotó a dolgozókról az utolsó volt Cora, az Auchan Törökbálint áruház avatásán 2012. szeptember 28-án. Az Auchan csoport idén tavasszal vásárolta fel a magyarországi Cora áruházakat.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Holnaptól más tudattal léphet be az Auchanba

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Az Indotek Group bejelentette, hogy megvásárolta az Auchan Magyarország Kft. fennmaradó tulajdoni hányadát, így a cégcsoport a kereskedelmi lánc magyarországi érdekeltségének immár kizárólagos tulajdonosává vált. A befektetőcég 2024-ben, négy évnyi tárgyalást követően szerzett először 47 százalékos tulajdonrészt az Auchanban.

A tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra, a vételárat az Indotek saját forrásból finanszírozta. A tulajdonosváltással párhuzamosan az Auchan Magyarország finanszírozási háttere is átalakult: a korábbi anyavállalati forrásokat nemzetközi kereskedelmi bankok által nyújtott hitelkonstrukció váltotta fel.

Az Indotek tájékoztatása szerint az Auchan márka, a nemzetközi beszerzési háttér, a vállalati stratégia és a menedzsment is változatlan marad.

Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója és többségi tulajdonosa hangsúlyozta, hogy a kizárólagos magyar tulajdonosi háttér nem jelenti az Auchan nemzetközi rendszerétől való elszakadást, a szakmai partnerség továbbra is fennmarad.

A cégcsoport az elmúlt 18 hónapban már irányította a kereskedelmi láncot, ezalatt javult a vállalat operatív teljesítménye és nyereségessége. A jövőbeli tervekkel kapcsolatban közölték, hogy a hálózatot kisebb méretű üzletekkel kívánják bővíteni.

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