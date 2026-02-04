ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.71
usd:
321.71
bux:
133311.7
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Még több segítséget kapnak a kkv-k a digitalizációhoz

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Elindult a „Minden vállalkozásnak legyen honlapja” program második köre.

Újabb pályázati program segíti február elejétől a hazai kis- és középvállalkozások digitalizációját. Ezzel kapcsolatban Szolnoki Szabolcs, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára az InfoRádióban elmondta: a hazai kkv-k körében leginkább a kis cégeknél jellemző a lemaradás, a nagyobb cégeknél jelentős a felzárkózás, főleg akkor, ha nemzetközi hátterük van. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara is megbízható, jó partner ebben a folyamatban – tette hozzá a helyettes államtitkár.

A minisztérium és a kamarák közösen dolgoznak azon, hogy a vállalkozások digitalizációs szintjét emelni lehessen – hangsúlyozta Szolnoki Szabolcs. Hozzátette, hogy vannak

tanácsadási szolgáltatásokat, és vannak finanszírozási programokat nyújtó pályázatok.

Tanácsadás esetén abban segítenek, hogy a kkv-k adott iparágában, az adott vállalkozásra szabva milyen technológiákat kell bevezetni és az hogyan fogja segíteni a működésüket, hatékonyságukat. A finanszírozás pedig pénzt ad ezen technológiák bevezetéséhez, számos DIMOP Plusz program is elérhető, a Demján Sándor Program keretében is hozzáférnek ezekhez a kkv-k.

Lehetősége volt bejelenteni a konferencián a „Minden vállalkozásnak legyen honlapja” program második körét, ami a Demján Sándor Program részeként indult el – emelte ki Szolnoki Szabolcs. Az első kör sikeresen zárult, közel 6000 cég kapott támogatást, amelyből honlapok, közösségimédia-felületek és webes áruházak létrehozását is segítette a program, ahogy a kiberbiztonsághoz és más online jelenléthez kapcsolódó tevékenységeket is lehetővé tett.

A második kör 1,2 milliárd forintos keretösszeggel indult, ebben már MI-modul is elérhető.

A pályázó vállalkozások a honlapkészítésre, tárhely, céges email postafiók, közösségimédia-felület kialakításának támogatására kaphatnak forrásokat. Emellett olyan, mesterséges intelligenciát használó modulokat építhetnek be a működésükbe, amelyek az időpontfoglalást vagy a készletek fogyását, illetve a honlapok, webshopok forgalmát tudják elemezni.

Egy vállalkozás számára maximum bruttó 2 millió forint érhető el egy utalvány formájában egy speciális rendszerben, ami jelentősen egyszerűsíti a vállalkozások hozzáférését – tette hozzá a helyettes államtitkár.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Még több segítséget kapnak a kkv-k a digitalizációhoz

kkv

weboldal

szolnoki szabolcs

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért nyílt a választási csata

Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért nyílt a választási csata
Szerda este a Mandiner Klubest vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt. „Jól állunk, de a csata még nyílt” – mondta a választásokról, hozzátéve: „ha megdolgozunk érte, nyerünk”. A kormányfő szerint Brüsszel beavatkozik a magyar kampányba, sőt még Kijev is. „A tét az, hogy sorsot fogunk választani. Ha letérünk a magyar rendszerről, és brüsszeli rendszert hozunk be, nem lehet majd visszatérni”. „Az én kihívóim Brüsszelben vannak, nem Magyarországon. Küldtek ide valakit” – fogalmazott. Donald Trump esetleges magyarországi látogatásáról azt mondta: „Csalogatom. Adtam időpontokat neki”.
 

Kormányinfó: bejelentésekkel áll elő a kormány csütörtökön

Szergej Lavrov ijesztő kijelentést tett a béke esélyeiről

Szergej Lavrov ijesztő kijelentést tett a béke esélyeiről

Ha a kijevi vezetés delegációja az ukrajnai rendezésről Abu-Dzabiban tartott tárgyalásokra a bejelentett biztonsági garanciákkal érkezett, akkor ez újfent megerősíti azt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek valójában nem kell a béke – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
 

Olekszij Anton: kritikus az energetikai helyzet Kijevben

Nyilatkoztak az oroszok a háború folytatásáról, most tárgyalnak az ukránokkal és az amerikaiakkal

Az ukrán nagykövet megköszönte Magyarország eddigi segítségét

Azonnali hatályú kiutasításról tett bejelentést Orbán Viktor

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Adták a technológiai részvényeket, valósággal szétverték az AMD-t

Adták a technológiai részvényeket, valósággal szétverték az AMD-t

Amíg idehaza nagyon erős pozitív hangulat uralkodott szerdán és a BUX mellett három blue chip is új történelmi csúcsra emelkedett, addig Amerikában tovább folytatódott a technológiai részvények esése. Ezúttal az AMD teljesített kifejezetten gyengén, miután a vállalat által vártnál óvatosabb előrejelzések hatására 17 százalékot zuhant az árfolyam. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt vannak a jászapáti vásár 2026-os időpontjai, nyitvatartása, pontos helyszíne és minden fontos tudnivaló

Itt vannak a jászapáti vásár 2026-os időpontjai, nyitvatartása, pontos helyszíne és minden fontos tudnivaló

A jászapáti vásár 2026-ban is minden hónap első vasárnapján lesz, ez alól a húsvéti hosszú hétvége sem kivétel, a mindenszentek napja viszont igen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Plan to release Mandelson documents approved after Labour MPs' anger forces climbdown

Plan to release Mandelson documents approved after Labour MPs' anger forces climbdown

The PM initially said certain sensitive documents about Mandelson's appointment as US ambassador would not be released - they will now be assessed by a parliamentary committee.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 4. 21:24
34 év és 34 millió forint az átlag: már 22 ezer hitelt folyósítottak az Otthon Start programban
2026. február 4. 20:34
Elemző: az idén csökkenhet a költségvetés kamatkiadása
×
×
×
×