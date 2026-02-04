Még több segítséget kapnak a kkv-k a digitalizációhoz

Újabb pályázati program segíti február elejétől a hazai kis- és középvállalkozások digitalizációját. Ezzel kapcsolatban Szolnoki Szabolcs, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára az InfoRádióban elmondta: a hazai kkv-k körében leginkább a kis cégeknél jellemző a lemaradás, a nagyobb cégeknél jelentős a felzárkózás, főleg akkor, ha nemzetközi hátterük van. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara is megbízható, jó partner ebben a folyamatban – tette hozzá a helyettes államtitkár.

A minisztérium és a kamarák közösen dolgoznak azon, hogy a vállalkozások digitalizációs szintjét emelni lehessen – hangsúlyozta Szolnoki Szabolcs. Hozzátette, hogy vannak

tanácsadási szolgáltatásokat, és vannak finanszírozási programokat nyújtó pályázatok.

Tanácsadás esetén abban segítenek, hogy a kkv-k adott iparágában, az adott vállalkozásra szabva milyen technológiákat kell bevezetni és az hogyan fogja segíteni a működésüket, hatékonyságukat. A finanszírozás pedig pénzt ad ezen technológiák bevezetéséhez, számos DIMOP Plusz program is elérhető, a Demján Sándor Program keretében is hozzáférnek ezekhez a kkv-k.

Lehetősége volt bejelenteni a konferencián a „Minden vállalkozásnak legyen honlapja” program második körét, ami a Demján Sándor Program részeként indult el – emelte ki Szolnoki Szabolcs. Az első kör sikeresen zárult, közel 6000 cég kapott támogatást, amelyből honlapok, közösségimédia-felületek és webes áruházak létrehozását is segítette a program, ahogy a kiberbiztonsághoz és más online jelenléthez kapcsolódó tevékenységeket is lehetővé tett.

A második kör 1,2 milliárd forintos keretösszeggel indult, ebben már MI-modul is elérhető.

A pályázó vállalkozások a honlapkészítésre, tárhely, céges email postafiók, közösségimédia-felület kialakításának támogatására kaphatnak forrásokat. Emellett olyan, mesterséges intelligenciát használó modulokat építhetnek be a működésükbe, amelyek az időpontfoglalást vagy a készletek fogyását, illetve a honlapok, webshopok forgalmát tudják elemezni.

Egy vállalkozás számára maximum bruttó 2 millió forint érhető el egy utalvány formájában egy speciális rendszerben, ami jelentősen egyszerűsíti a vállalkozások hozzáférését – tette hozzá a helyettes államtitkár.