Nyitókép: Vertigo3d/Getty Images

Rekordot rekordra halmoz a világ egyik legnagyobb chipgyártója

Infostart

A tajvani TSMC az egymást követő hetedik negyedévben ért el két számjegyű növekedést. Főleg a mesterséges intelligencia-alkalmazásokhoz használt fejlett processzorok iránti robbanásszerű kereslet növelte jelentősen a profitot.

A világ egyik legnagyobb chipgyártója, a tajvani Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a 2025-ös év negyedik negyedévében 35 százalékkal növelte profitját, amivel jelentősen felülmúlta az előzetes piaci várakozásokat. A mesterséges intelligencia-alkalmazásokhoz használt fejlett processzorok iránti robbanásszerű keresletnek köszönhetően a TSMC nettó nyeresége 2025 októbere és decembere között 505,7 milliárd tajvani dollárra emelkedett – írja a Portfolio a Reuters beszámolója alapján.

A tajvani cég az egymást követő hetedik negyedévben ért el két számjegyű növekedést.

A TSMC bevétele 20,5 százalékkal emelkedett az egy évvel ezelőtti eredményéhez képest, és meghaladta az 1 billió tajvani dollárt. A vállalat főleg a mesterséges intelligenciát és az 5G alkalmazásokat is magába foglaló számítástechnikai részlegének köszönheti a komoly értékesítési sikereket.

A TSMC tájékoztatása szerint a 7 nanométeres vagy annál kisebb méretű fejlett chipek a negyedév teljes wafer-bevételének 77 százalékát tették ki. Ezek a chipek a teljes éves bevétel 74 százalékát jelentették, míg 2024-ben 69 százalék volt ez az arány. A félvezető technológiában a kisebb nanométeres méretek kompaktabb tranzisztorterveket jelentenek, ami gyorsabb feldolgozási sebességet és nagyobb energiahatékonyságot tesz lehetővé.

A beszámoló szerint a TSMC 2025-ben 40,9 milliárd dollárt költött beruházásokra. A cég tavaly márciusban újabb, 100 milliárd dolláros amerikai befektetést jelentett be a korábban közölt, 65 milliárd dolláros arizonai beruházás mellett, melynek keretében három üzemet építenek.

