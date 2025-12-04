Pénzt kap, aki tenyészkocákkal és tenyészbikákkal foglalkozik, plusz a baromfisok is

A Magyar Közlönyben megjelent egyik kormányrendelet-tervezet egy új, tenyészkocatartók számára létrehozott mezőgazdasági csekély összegű támogatási program bevezetéséről szól. A program 4 milliárd forint keretösszeggel indul, és célja a magyar sertéságazat gazdasági nehézségeinek enyhítése, különösen a tenyészkocatartók jövedelem-kiesésének mérséklése.

A rendelet indoklása szerint a magyar sertéságazat 2022 után 2025-ben is komoly gazdasági nehézségekkel küzd, melyek a kereslet csökkenéséből, piaci anomáliákból és állatbetegségek okozta zavarokból adódnak.

A támogatás jövedelempótló jellegű kifizetés, amely segíti az ágazat fenntarthatóságát és működőképességét. Az új támogatás egyben összhangban áll az uniós állami támogatási szabályokkal, különösen a 1408/2013/EU bizottsági rendelettel, amely a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szól.

A Magyar Közlönyben megjelent másik dokumentum egy miniszteri rendelettervezet, amely az egyes állattartó ágazatok számára elérhető agrártámogatások szabályozását módosítja 2025-re vonatkozóan.

Fő célja, hogy enyhítse a sertéságazat terheit azáltal, hogy megemeli a támogatási keretösszegeket, és lehetővé tegye a beérkezett jogos támogatási igények minél teljesebb kifizetését.

A jelenlegi intézkedés az ágazat támogatási rendszerének aktualizálására és a pénzügyi keretek bővítésére irányul, így reagálva a piaci és gazdasági helyzetre.

Az intézkedés az alábbi vállalkozásokat érinti:

- Sertéstartók és sertéságazati vállalkozások, akik állatjóléti támogatást és hitelkamat-támogatást vehetnek igénybe.

- Baromfi ágazatban tevékenykedő állattartók.

- Tenyészkoca és tenyészbika tartók.

- Agrárági vállalkozások, különösen azok, akik az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram hiteleiből finanszíroznak tevékenységet.

A rendelet célja a sertéságazat terheinek enyhítése azáltal, hogy a támogatási rendszert módosítja és a 2025. évi támogatási keretösszegeket megemeli.

Ezzel biztosítják, hogy a beérkezett, jogos igények a lehető legmagasabb mértékben kifizetésre kerüljenek, ami hozzájárul az ágazat gazdasági stabilitásához és versenyképességének megtartásához. A módosítások továbbá adminisztratív és eljárásrendbeli pontosításokat tartalmaznak a támogatások igénylésének egyszerűsítésére.

A támogatások kifizetését a Magyar Államkincstár kezeli és felügyeli.