2025. november 14. péntek
Nyitókép: Pixabay.com

Vége az olcsó kínai rendeléseknek – az EU friss döntése mindent felülír

Infostart

Megállapodásra jutottak az uniós pénzügyminiszterek arról, hogy eltörlik a 150 eurós vámmentességi küszöböt – jelenleg ez garantálja, hogy az unión kívülről érkező kis értékű csomagok után ne kelljen vámot fizetni. Már jövőre drágulás várható, az igazi szigor pedig csak azután jön.

Az Európai Tanács által kiadott közlemény szerint az EU-ba vámmentesen érkező kis értékű csomagok problémát jelentenek, mert tisztességtelen versenybe kényszerítik az uniós eladókat, továbbá környezeti aggályokat vetnek fel. Az uniós pénzügyminiszterek megállapodtak abban, hogy

megszüntetik azt a szabályt, amely lehetővé teszi, hogy 150 euró alatti értékű áruk vámfizetés nélkül érkezhessenek be az EU-ba.

Az új szabály szerint minden importált árura vámot kell majd fizetni, összhangban az áfa-szabályokkal.

Jelenleg a becslések szerint az EU-ba érkező kis csomagok akár 65 százalékát alulárazzák a vámfizetés elkerülése érdekében. A szabályozás nemcsak a versenyt torzítja, hanem környezeti problémákat is okoz, mivel ösztönzi a külföldi cégeket a szállítmányok feldarabolására, hogy így mentesüljenek a vámtól. Az Európai Bizottság szerint

2024-ben az összes 150 euró alatti e-kereskedelmi küldemény 91 százaléka Kínából érkezett.

Az intézkedés akkor lép életbe, amikor elkészül az EU vámadat-platformja (customs data hub), amely a vámkezelési folyamatokat és ellenőrzéseket központilag támogatja. A platform várhatóan 2028-ban indul, és lehetővé teszi a vámkötelezettség tételes kiszámítását.

Átmeneti megoldás 2028-ig

Az Európai Tanács vállalta, hogy 2026-tól ideiglenes, egyszerű megoldást vezet be a vámok beszedésére, amíg a központi adatplatform működésbe nem lép. A részletek kidolgozása a következő hetekben folytatódik.

Kaiser Ferenc: kezdi elérni a határokat az ukrán haderő ellenállása és kitartása

Az oroszok már Pokrovszk bevételét ünneplik, amely városnak Mirnograddal együtt azért nagy a jelentősége, mert mindkét település része a Donyeck-megyét védő erődnek – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Mint fogalmazott, ha az oroszok az egész Donyeck-megyét birtokba akarják venni, előbb Szlovjanszkot és Kramatorszkot kellene elfoglalniuk, ami egyáltalán nem egyszerű feladat. A szakértő kitért arra is, hogy egyre nagyobb arányú dezertálásról érkeznek hírek az ukrán hadseregből.
 

Moszkva szerint ennyi volt, Kijev nem hajlandó folytatni a tárgyalásokat

Hatalmas átvilágítási akció kezdődik Ukrajnában

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

A portugál labdarúgó-válogatott kikapott Írországban, így a vasárnapi utolsó fordulóban dől el, melyik csapat jut ki a jövő évi világbajnokságra és melyik lesz pótselejtezős az európai selejtező F csoportjából.
 

„Kijött a vakond” az utolsó örmény helyzetnél – Értékelések a vb-pótselejtező küszöbén

A vb-pótselejtező küszöbére lépett Örményországban a magyar labdarúgó-válogatott

Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
Hatalmas botrány tombol az ukrán elitben, megreccsent a védelem a keleti fronton - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Nem csitul az Enerhoatom körüli korrupciós botrány Ukrajnában, két miniszter és egy elnöki tanácsadó távozása után most a védelmi minisztériumnál kutakodnak a NABU emberei. Keleten az oroszok megindultak: nemcsak Pokrovszk és Kupjanszk került veszélybe, hanem pár lépésre kerültek a támadók az észak-donyecki Limanhoz és a Zaporizzsjában található Huljajpoléhez. Mindeközben az orosz-ukrán határon Észak-Korea katonái dolgoznak Kurszk régió aknamentesítésén. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Dúl a szaloncukor-háború a magyar boltokban: egymásra licitál a Tesco, Spar, Aldi - indul a roham, mindenki ezeket keresi

Idén is megkezdődött a szaloncukor-háború a nagy áruházláncok között, miközben a vásárlók a korábbinál magasabb árakkal és kisebb kiszerelésekkel találkoznak.

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

Lawyers for the US president have threatened to sue the corporation for $1bn (£759m).

