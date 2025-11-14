Vége az olcsó kínai rendeléseknek – az EU friss döntése mindent felülír

Az Európai Tanács által kiadott közlemény szerint az EU-ba vámmentesen érkező kis értékű csomagok problémát jelentenek, mert tisztességtelen versenybe kényszerítik az uniós eladókat, továbbá környezeti aggályokat vetnek fel. Az uniós pénzügyminiszterek megállapodtak abban, hogy

megszüntetik azt a szabályt, amely lehetővé teszi, hogy 150 euró alatti értékű áruk vámfizetés nélkül érkezhessenek be az EU-ba.

Az új szabály szerint minden importált árura vámot kell majd fizetni, összhangban az áfa-szabályokkal.

Jelenleg a becslések szerint az EU-ba érkező kis csomagok akár 65 százalékát alulárazzák a vámfizetés elkerülése érdekében. A szabályozás nemcsak a versenyt torzítja, hanem környezeti problémákat is okoz, mivel ösztönzi a külföldi cégeket a szállítmányok feldarabolására, hogy így mentesüljenek a vámtól. Az Európai Bizottság szerint

2024-ben az összes 150 euró alatti e-kereskedelmi küldemény 91 százaléka Kínából érkezett.

Az intézkedés akkor lép életbe, amikor elkészül az EU vámadat-platformja (customs data hub), amely a vámkezelési folyamatokat és ellenőrzéseket központilag támogatja. A platform várhatóan 2028-ban indul, és lehetővé teszi a vámkötelezettség tételes kiszámítását.

Átmeneti megoldás 2028-ig

Az Európai Tanács vállalta, hogy 2026-tól ideiglenes, egyszerű megoldást vezet be a vámok beszedésére, amíg a központi adatplatform működésbe nem lép. A részletek kidolgozása a következő hetekben folytatódik.