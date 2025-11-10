Eddig alulfűthettük a lakásokat, megvan az új optimális hőfok

A korábbi 19 °C-os ajánlás egy gazdasági kompromisszum volt, amely a rosszul szigetelt, huzatos házak idején született, elsősorban az energiapazarlás elkerülésére - olvasható az nlc.hu-n, amelyet egy francia oldal alapján írtak.

Nick Barber energetikai szakértő szerint: „Ez a hőmérséklet inkább gazdasági kompromisszum volt, mint valódi komfortszint.”

A mai, jól szigetelt lakások, a precíz fűtési rendszerek, valamint az otthon végzett ülőmunka elterjedése miatt az egyfokos különbség ma már jelentős komfortnövekedést hoz. Brad Roberson fűtéstechnikai szakértő kiemelte, hogy

20 °C-nál a test könnyebben tartja a természetes hőmérsékletét,

miközben a páralecsapódás és a penészedés kockázata is csökken.

A szakértők már nem egységes fűtést javasolnak, hanem a helyiségek funkciójához igazítják az ajánlott hőmérsékleteket.

Nappali, dolgozószoba: 20 °C az ülőmunka és az élettér komfortérzetének optimalizálására.

Fürdőszoba: 22 °C a hőmérsékleti sokk elkerülésére.

Hálószoba: 16–18 °C a pihentető alvás támogatására.

Folyosó, előszoba: 17 °C elegendő lehet.

Ez a differenciált megközelítés a modern okos termosztátokkal kombinálva nemcsak a kényelmet növeli, hanem a túlfűtés elkerülésével akár 15 százalékos fűtési költséget is megtakaríthat.