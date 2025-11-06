ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Európai ébresztővel próbálkozik a Mol

Infostart / MTI

Kézzelfogható intézkedéseket sürget a Mol csoport Európa ipari versenyképességének helyreállítása érdekében, a társaság szerdai közleményében arra figyelmeztet, hogy a magas energiaköltségek, a szabályozás összetettsége és terhe, valamint az egyre inkább széttagolt piacok veszélyeztetik a kontinens hosszú távú jólétét.

A Mol csoport a közlemény szerint európai versenyképességi minimumot javasol: egy olyan közös keretrendszert, amely világos alapelvek mentén rögzítené a kontinens iparpolitikáját. A javaslat olyan gazdasági megközelítést ösztönöz, amelynek középpontjában a növekedés és az ipar áll. Rámutat, hogy Európának gyakorlatias és kiszámítható szabályokra, biztonságos és megfizethető energiára és nyersanyagokra, valamint olyan üzleti környezetre van szüksége, amelyben a vállalatok tisztességes feltételek mellett tudnak befektetni és versenyezni. Kiemeli továbbá a bürokrácia és az adók csökkentésének, az európai gyártók támogatásának és megvédésének, valamint az ipari és klímacélok globális realitásokkal való összehangolásának szükségességét - írják.

Az európai versenyképességi minimum kilenc fő szempontot határoz meg, amelyek együttesen képezhetik az európai hosszú távú ipari stratégia alapját. Ezek szerint bármely gazdaságpolitika alapvető célja a vállalati szektor stabil pénzügyi teljesítménye által vezérelt gazdasági növekedés kell legyen. A felülről irányított szabályozási intézkedések végrehajtása előtt részletes megvalósíthatósági elemzésre (gazdasági, társadalmi, technológiai) van szükség. Az energia, a nyersanyagok és a kulcsfontosságú anyagok napi ellátásbiztonságát kiemelt prioritásként kell kezelni. Csökkenteni kell az energiaárakat, a bürokráciát és az adókat.

A szempontok között szerepel, hogy a szabályozónak a komplex ökoszisztémákra és értékláncokra kell összpontosítania ahelyett, hogy csak adott területeket támogatna, valamint támogatni kell a kulcsfontosságú technológiákba és innovációkba történő beruházásokat. Saját, erős és független finomító- és vegyipari infrastruktúrára van szükség. Meg kell védeni az európai gyártókat, és a támogatásokat a "Made in Europe" programra kell összpontosítani. Több szövetségesre van szükség, a nemzetközi klímapolitikai intézkedéseket sokkal nagyobb mértékben kell integrálni az EU-s szabályozásba, és szembe kell nézni a globális valósággal. Reális és rugalmas, üzletileg megalapozott és regionális sajátosságokon alapuló célokra van szükség - írja a Mol csoport.

Bacsa György, a Mol csoport csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgatója a közlemény szerint hangsúlyozta, hogy Európa jóléte és függetlensége az erős ipari alapoktól, valamint a politikai döntéshozók és az üzleti szféra közötti szorosabb együttműködéstől függ.

Közép- és Kelet-Európa egyik vezető ipari és energetikai vállalataként a Mol csoport továbbra is elkötelezett aziránt, hogy hozzájáruljon Európa hosszú távú versenyképességéhez és fenntarthatóságához. Folyamatos beruházások és együttműködések révén azon dolgozik, hogy erősítse Európa ipari és energetikai bázisát, és biztosítsa, hogy a régió versenyképes és biztonságos maradjon a változó világban - fogalmaznak a közleményben.

