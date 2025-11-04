ARÉNA - PODCASTOK
A One Magyarország üzlete a megnyitó napján a budapesti Westend City Centerben 2025. január 6-án. Ez év elejétõl One Magyarország Zrt. néven folytatja tevékenységét a Vodafone Magyarország. A korábbi Vodafone és a DIGI lakossági és kisvállalati szolgáltatásai One márkanévvel jelennek meg a piacon.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Két új médiaeszközt is bemutatott az egy éves ONE

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Eredményes volt a ONE Magyarország működése az elmúlt egy évben, a vállalat számos újítást vezetett be azt követően, hogy integrálta a Digi, az Antenna Hungária, és az Invitech ügyfeleit. A ONE Magyarország vezérigazgatója kiemelte, hogy ezzel párhuzamosan létrejött a 2Connect, Magyarország legnagyobb távközlési és infrastrukturális vállalata.

Egy évvel ezelőtt jelentették be a ONE márka indulását, és 2025. január elsejével meg is kezdte a cég a működést ezzel a névvel. Azóta összevonták az ügyfélkiszolgálási pontjaikat, és a korábbi Vodafone- és Digi-előfizetők most már a ONE ügyfélszolgálati pontjain léphetnek kapcsolatba a céggel, valamint egységes digitális felületekkel, üzlethálózattal és telefonos kiszolgálással találkoznak.

„Csatlakoztak hozzánk korábbi Invitech- és Antenna Hungária-felhasználók is, akik a vállalati szegmensben veszik igénybe a szolgáltatásainkat. Gyorsítottuk a hálózatfejlesztési beruházásainkat mind a mobilhálózatunk fejlesztésében, mind pedig a gigabites vezetékes hálózatunk fejlesztései terén, és innovációkat is hoztunk, hiszen januártól az RTL+ Prémium további díj nélkül érhető el a ONE TV előfizetői számára. Most ősszel a Netflixszel vezettünk be egy speciális ajánlatot, ahol mind vezetékes TV-előfizetéssel, mind pedig csak internettel kombinálható kedvezményes Netflix-csomagokat hoztunk ki. Különleges, új eszközöket is bemutattunk, amelyek a ONE TV használatát teszik még nagyobb élménnyé” – sorolta az InfoRádióban Bányai Tamás, a ONE Magyarország vezérigazgatója.

Utóbbiakról elmondta: két, Android operációs rendszerre épülő médiaeszközről van szó. Az egyik a MiniBox Pro, ami rendkívül megbízható és nagyon gyors, de megtartotta az elődei funkcióit, vagyis hogy 90 óra adást tud rögzíteni, 7 napig visszanézhető funkcióval megállítható, visszatekerhető adáskezelést is tartalmaz. Ez kiegészült egy új, bluetooth-képes távirányítóval, amelynek révén már nem kell hogy rálásson a tévére a távirányító, akár háttal állva is lehet csatornát váltani. Háttérvilágítással is rendelkezik, ez például a sötétben történő csatornaváltásnál lehet praktikus. Más androidos eszközökkel is összehangolható és letölthetők rá azok az Android-alkalmazások is, amelyek még okosabbá teszik az otthoni televíziózást – fogalmazott a vezérigazgató.

A prémium kategóriás médiabox a SoundBox nevet viseli.

„Ez teljesen új a magyar piacon, és egybeépítve tartalmazza a hagyományos tévéboxot vagy TV-eszközt, valamint egy négy hangszóróval felszerelt speciális hangszórót, amely mélynyomóval is rendelkezik, tehát különleges térhatást tud az ember nappalijába varázsolni, ugyanazt a hangzást kapja meg, mintha egy moziban ülne. Ezt Dolby Atmos technológiának nevezik. A SoundBox a Sagemcom és a Bang & Olufsen gyártók terméke” – mondta Bányai Tamás.

Hozzátette: a két eszköz minden ONE tévészolgáltatással rendelkező előfizető számára elérhető, illetve a korábbi technológiával rendelkező ügyfelek egy technológiaváltással, a ONE tévécsomagokra való átszerződéssel ugyancsak hozzáférhetnek ezekhez a csomagokhoz, éppúgy, mint a most csatlakozó új ügyfelek.

távközlés

bányai tamás

one magyarország

