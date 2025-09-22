Új piacra törne be a Pfizer, gigaüzlet van készülőben

A Pfizer felvásárolná a fogyókúrás gyógyszereket fejlesztő Metsera gyógyszergyártót. Ezzel a tranzakcióval az amerikai multinacionális gyógyszervállalat nagy lépést tehetne az elhízás elleni gyógyszerpiac meghódítására – írja a Financial Times cikke alapján a Portfolio.

A brit lap úgy értesült, a Pfizer 47,5 dollárt fizetne részvényenként a New York-i székhelyű Metseráért, további 22,5 dolláros részvényenkénti kifizetés pedig bizonyos teljesítménycélok elérése esetén teljesülne. A Financial Times szerint akár már hétfőn bejelenthetik a felvásárlást.

A Pfizer akár 7,3 milliárd dollárt is fizethet a Metseráért.

A tárgyalások néhány hónappal a Pfizer sikeres Nasdaq-debütálása után kezdődtek, ami jól mutatja a befektetők növekvő érdeklődését az új generációs fogyókúrás terápiákat fejlesztő cégek iránt. A cikk szerint a 47,5 dolláros részvényenkénti ajánlat nagyjából 42,5 százalékos prémiumot jelent a Metsera múlt pénteki 33,32 dolláros záróárához képest, ami alapján utóbbi cég piaci értéke mintegy 3,5 milliárd dollár lehet.

A fogyókúrás gyógyszerek iránti kereslet egyre élénkül, miközben a versenytársak (Eli Lilly, Novo Nordisk) is nagyon aktivizálták magukat a piacon. Egyes szakértők előrejelzése szerint a globális fogyókúrás gyógyszerpiac értéke a 2030-as évek elejére elérheti a 150 milliárd dollárt.