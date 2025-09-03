Igaznak bizonyult a pletyka: hazánkba költözik a Bosch

A német Robert Bosch nehéz helyzetben van, a fokozódó verseny miatt egyre kevésbé képes Németországban fenntartani a termelését, így tavasszal a sebnitzi és a leinfeldeni gyár bezárásáról döntött, mondván máshol – például Magyarországon – költséghatékonyabb a termelés – írja a vg.hu.

A vállalat 2026 végéig tervezte leállítani a két németországi üzemet, ami 500-nál is több alkalmazottat érint. Azonban az itt gyártott dolgokról nem akarnak lemondani, ezért a nemzetközi gyártóhálózaton belül, már meglévő üzemekben folytathatják a termelést. A Bosch a Minap kérdésére megerősítette: a két telephely termékeit a jövőben a vállalat meglévő termelési helyszínein fogják gyártani, többek között Miskolcon.

A Power Tools divízió azután szünteti meg a két német üzemben a termelést, hogy számos alternatívát megvizsgáltak. Azonban miután nem sikerült a telephelyek további működésére életképes üzleti modellt találni, képbe került Miskolc, ahol már dolgoznak a bővülésen.

A vállalat februárban adta át miskolci logisztikai bázisát. A közel 100 ezer négyzetméteres csarnokot 2021-ben kezdték építeni, a beruházás értéke 54 milliárd forint volt.