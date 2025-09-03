ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.29
usd:
337.7
bux:
103130.86
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Igaznak bizonyult a pletyka: hazánkba költözik a Bosch

Infostart

A német multi valóban Magyarországra telepíti át termelését. Az új helyszín: Miskolc.

A német Robert Bosch nehéz helyzetben van, a fokozódó verseny miatt egyre kevésbé képes Németországban fenntartani a termelését, így tavasszal a sebnitzi és a leinfeldeni gyár bezárásáról döntött, mondván máshol – például Magyarországon – költséghatékonyabb a termelés – írja a vg.hu.

A vállalat 2026 végéig tervezte leállítani a két németországi üzemet, ami 500-nál is több alkalmazottat érint. Azonban az itt gyártott dolgokról nem akarnak lemondani, ezért a nemzetközi gyártóhálózaton belül, már meglévő üzemekben folytathatják a termelést. A Bosch a Minap kérdésére megerősítette: a két telephely termékeit a jövőben a vállalat meglévő termelési helyszínein fogják gyártani, többek között Miskolcon.

A Power Tools divízió azután szünteti meg a két német üzemben a termelést, hogy számos alternatívát megvizsgáltak. Azonban miután nem sikerült a telephelyek további működésére életképes üzleti modellt találni, képbe került Miskolc, ahol már dolgoznak a bővülésen.

A vállalat februárban adta át miskolci logisztikai bázisát. A közel 100 ezer négyzetméteres csarnokot 2021-ben kezdték építeni, a beruházás értéke 54 milliárd forint volt.

Kezdőlap    Gazdaság    Igaznak bizonyult a pletyka: hazánkba költözik a Bosch

németország

termelés

üzem

miskolc

bosch

bezárás

áttelepülés

gyártás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor: nem lehet a végtelenségig határidőket szabni, Donald Trump a tettek mezejére léphet

Csizmazia Gábor: nem lehet a végtelenségig határidőket szabni, Donald Trump a tettek mezejére léphet

Bár csaknem egy hétre eltűnt a nyilvánosság elől, Donald Trump keddi sajtótájékoztatóján bejelentéseivel egyértelműen jelezte, a híresztelések nem igazak, nincs egészségügyi problémája, gőzerővel dolgozik – mondta az InfoRádióban az NKE John Lukacs Intézet tudományos munkatársa. A szakértő szerint a következő két hétben akár változhat is az amerikai álláspont az orosz–ukrán háború ügyében.
 

Kaiser Ferenc arról, miért nem lehet Putyint bármire is rákényszeríteni

Donald Trump katonákat küld „a világ gyilkossági fővárosába” és átköltözteti az űrhaderőt

Radnai Károly: sürgős rendezést kíván a filmtámogatások ügye, mert súlyos milliárdok vesznek el

Radnai Károly: sürgős rendezést kíván a filmtámogatások ügye, mert súlyos milliárdok vesznek el

Június óta nem lehet új filmmel regisztrálni Magyarországon a 30 százalékos filmes adókedvezményre. A szakma a lehető leghamarabb változtatna a kialakult helyzeten, és bízik abban, hogy rövidesen visszaáll a csaknem húsz éven át működő rendszer, amelynek köszönhetően igazi nagyprodukciók gyártási központjává vált Magyarország – mondta az InfoRádióban Radnai Károly, az Andersen Magyarország ügyvezetője.
VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordult a kocka, a lakásbérlők nyerhetik a legnagyobbat az Otthon Start bevezetésén

Fordult a kocka, a lakásbérlők nyerhetik a legnagyobbat az Otthon Start bevezetésén

Behúzták a féket a bérlők a budapesti albérletpiacon augusztusban, ezzel 2 éves mélypontra zuhantak a keresleti bérleti díjak. Ennek fő oka, hogy az Otthon Start Programban érintettekkel szűkült az albérletkeresők tábora: ők kivárnak, és inkább a kedvezményes hitellel próbálnak lakhatáshoz jutni – derül ki a Rentingo legfrissebb albérletpiaci elemzéséből. Ennek megfelelően a bérlők a múlt hónapban átlagosan már csak 212 ezer forintot voltak hajlandó fizetni egy albérletért, ami látványos, 8 százalékos visszaesés júliushoz képest. Ezzel szemben a bérbeadók továbbra is próbálják tartani az áraikat, átlagosan 254 ezer forintért hirdették kiadó lakásukat a fővárosban, ami miatt 3 éve nem látott szélességűre nyílt az árolló.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Saját saláta, spenót és retek decemberben? Íme a profi kertészek szupertitkos őszi vetésnaptára

Saját saláta, spenót és retek decemberben? Íme a profi kertészek szupertitkos őszi vetésnaptára

Az őszi ültetés sokak számára még mindig kevésbé ismert lehetőség, pedig rengeteg friss zöldséggel ajándékozhat meg bennünket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi, Putin and Kim show united front at huge Chinese military parade

Xi, Putin and Kim show united front at huge Chinese military parade

Speaking during the spectacle in Beijing, China's President Xi Jinping said the world faced a choice between peace and war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 15:38
Zsugorodó növekedés, likviditási kockázat - veszélyben lehet a magyar gazdaság az IMF jóslata szerint
2025. szeptember 3. 15:15
Árzuhanás az élelmiszereknél – és a drogériai termékeknél is
×
×
×
×