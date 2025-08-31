ARÉNA
Electric car lithium battery pack and power connections.
Nyitókép: Prapass Pulsub/Getty Images

Új bölcsője lehet az elektromosautó-gyártásnak

Infostart

Jöhetnek Európába is az Indiában gyártott kocsik.

A Suzuki, a Hyundai, a Toyota és más cégek több milliárd dolláros beruházásokkal bővítik az indiai gyártókapacitásaikat. A befektetéseknek köszönhetően a világ legnépesebb országa egyre jelentősebb szereplőnek számít az autógyártás terén – írta a vg.hu, összeszedve a legfontosabb adatokat.

Legutóbb a Suzuki jelentette be, hogy a következő öt-hat évben 8 milliárd dollárt szán az indiai autógyártási kapacitás bővítésére. A beruházás eredményeként India válik a Suzuki elektromos járműveinek központi gyártóhelyévé a világpiacon, ahonnan a tervek szerint körülbelül 100 országba – például Japánba és Európába – szállítanak majd járműveket. A cég elnöke, Szuzuki Tosihiro szerint a vállalat közelmúltban termelésbe állt gudzsaráti üzeme hosszú távon a világ egyik legnagyobb autógyártó központjává válhat, évi egymillió darabos kapacitással.

  • Más iparági szereplők is felfedezték a világ legnépesebb országát: a Hyundai Motor 4 milliárd dolláros beruházást tervez az ázsiai országban, a Toyota 2,3 milliárd dolláros befektetést jelentett be.
  • A belföldi piac is pörög: az indiai Tata 1,04 milliárd dollárt fektet be egy új létesítménybe, és hat új elektromos modellt tervez piacra dobni 2026 márciusáig.

Tavaly az országban összesen 6 014 548 autót szereltek össze, így az indiai autógyártás először haladta meg a 6 milliós szintet, ami 2,8 százalékos növekedés 2023-hoz képest. A beruházások a jövőben tovább növelik az indiai autóipar jelentőségét.

A cégeknek vonzó célpont India az egyre gyorsuló gazdaság, a hatalmas népesség, a kormányzati támogatások, az olcsó energia és a bővülő középosztály miatt, bár a nehezen kiszámítható adminisztrációs és a jogszabályi környezet hátráltató tényező. Ráadásul az ország egyelőre a vámháborúban is rosszul áll, a magas fizetendő összegek veszélyeztethetik az ország vonzóerejét, mint globális feldolgozóipari központét.

gazdaság

india

autóipar

elektromos autó

