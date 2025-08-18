Kína új óriása uralhatja a tengereket

Az összevont vállalat mintegy 17 százalékos globális piaci részesedéssel bír, több mint 530 hajóból és 54 millió tonna kapacitásból álló rendelésállománnyal. Éves bevétele eléri a 18 milliárd dollárt. A CSSC főként kereskedelmi hajókat gyárt, de kulcsfontosságú beszállítója a kínai haditengerészetnek is, és a beolvadó partner tervezte Kína első saját építésű repülőgép-hordozóját, a Shandongot – írja a vg.hu.

Miközben az amerikai elnök hajógyártási újjáépítési tervei akadoznak, a kínai hajókra kilátásba helyezett magasabb kikötői díjak új lehetőséget teremtenek a dél-koreai és japán versenytársaknak. Japán például 2030-ra 9 százalékról 20 százalékra növelné globális részesedését, állami támogatásokkal és összefogással próbálva visszanyerni régi befolyását – olvasható.

Noha Kína jelenleg a globális hajóépítés több mint felét adja, a The Wall Street Journal elemzése szerint a piac lassulásának jelei mutatkoznak. A megrendelések világszerte csaknem felére estek az év első felében, és a geopolitikai feszültségek mellett a protekcionista intézkedések is fékezhetik a keresletet. Ennek ellenére szakértők szerint a Peking és Washington közötti rivalizálás csak gyorsítani fogja a kínai technológiai fejlesztéseket és ipari integrációt.