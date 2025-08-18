ARÉNA
Container ship in import export and business logistics, By crane, Trade Port, Shipping cargo to harbor, Aerial view from drone, International transportation, Business logistics concept
Nyitókép: Thatree Thitivongvaroon/Getty Images

Kína új óriása uralhatja a tengereket

Infostart

Kína ezen a héten zárja le két állami irányítású hajógyártó vállalata, a China State Shipbuilding (CSSC) és a China Shipbuilding Industry egyesülését, amellyel a világ legnagyobb hajógyártója jön létre. A lépés célja, hogy az ország fokozza versenyképességét, és szembeszálljon az amerikai elnök hajógyártást érintő intézkedéseivel.

Az összevont vállalat mintegy 17 százalékos globális piaci részesedéssel bír, több mint 530 hajóból és 54 millió tonna kapacitásból álló rendelésállománnyal. Éves bevétele eléri a 18 milliárd dollárt. A CSSC főként kereskedelmi hajókat gyárt, de kulcsfontosságú beszállítója a kínai haditengerészetnek is, és a beolvadó partner tervezte Kína első saját építésű repülőgép-hordozóját, a Shandongot – írja a vg.hu.

Miközben az amerikai elnök hajógyártási újjáépítési tervei akadoznak, a kínai hajókra kilátásba helyezett magasabb kikötői díjak új lehetőséget teremtenek a dél-koreai és japán versenytársaknak. Japán például 2030-ra 9 százalékról 20 százalékra növelné globális részesedését, állami támogatásokkal és összefogással próbálva visszanyerni régi befolyását – olvasható.

Noha Kína jelenleg a globális hajóépítés több mint felét adja, a The Wall Street Journal elemzése szerint a piac lassulásának jelei mutatkoznak. A megrendelések világszerte csaknem felére estek az év első felében, és a geopolitikai feszültségek mellett a protekcionista intézkedések is fékezhetik a keresletet. Ennek ellenére szakértők szerint a Peking és Washington közötti rivalizálás csak gyorsítani fogja a kínai technológiai fejlesztéseket és ipari integrációt.

