Dugulással foglalkozott, aztán jött a NAV, és most 20 milliót keresnek rajta

A 2024-ben egy ideig egyéni vállalkozóként működő, majd tevékenységét szüneteltető, sürgős duguláselhárításra szakosodott adózó tevékenységét interneten hirdette, azonban munkája kapcsán több minőségi probléma merült fel, illetve „túlárazási” és számlázási kifogás is érkezett.

Az adózó bár nem működött együtt az adóhatósággal, a NAV rendelkezésére álló széleskörű adatállomány segítségével az adózó bankszámlájára utalást teljesítő személyek visszakövethetők voltak, és az online számlaadatok is megerősítették az adózó aktív gazdasági tevékenységét. Az adózó részére utalást teljesítő személyek felkutatását követően pedig az is bizonyossá vált, hogy a tevékenységét szüneteltető vállalkozó nem minden bevételéről állított ki számlát, illetve kézi számlatömböket is használt, melyekből kiállított bizonylatokat már nem szerepeltette az Online Számla rendszerben.

Az ellenőrzés végül csak áfában több mint 20 millió forint adókülönbözetet tárt fel.

Az adóhivatal rendelkezésére álló, folyamatosan bővülő adatállománynak köszönhetően gyakorlatilag minden nem valós adatot közlő vállalkozás működésére rálát a NAV - figyelmeztet a hatóság a közleményében.