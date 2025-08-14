ARÉNA
Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) Anton Alihanov ipari és kereskedelmi miniszter társaságában megnéz egy új Lada Iszkra autót az AvtoVAZ orosz autógyárban tett látogatásán a Szamarai területen fekvő Togliattiban 2025. január 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Vjacseszlav Prokofjev

Lassul az orosz gazdaság növekedése

Infostart / MTI

A hazai össztermék (GDP) 1,1 százalékkal nőtt a június végével zárult három hónapban éves összevetésben, miután az első negyedévben az éves szintű bővülés erőteljesebb, 1,4 százalék volt.

Az orosz jegybank nagyobb, 1,8 százalékos gazdasági növekedésre számított a második negyedévre és a szakértők is erősebb, 1,5 százalékos bővüléssel számoltak.

A nem végleges számítások szerint a második negyedévben egyebek között a feldolgozóipar 3,7 százalékkal, az építőipar 2,4 százalékkal, a kiskereskedelmi forgalom pedig 1,6 százalékkal nőtt, miközben a nagykereskedelmi forgalom 4,2 százalékkal esett, a bányaipari termelés pedig 1 százalékkal csökkent éves szinten.

A statisztikai hivatal szeptember 12-én ismerteti a negyedévre vonatkozó részletes adatokat.

