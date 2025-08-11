ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.3
usd:
338.67
bux:
0
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Barrels of whiskey aging in one of the barrel houses at the Jack Daniel Distillery in Lynchburg, Tennessee. (Photo by: Ron Buskirk/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
Nyitókép: Ron Buskirk/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Súlyos válságba került a whiskyipar, részben a fiatalok miatt

Infostart

A fiatalok nem isszák a whiskyt, ráadásul az iparágat a vámok körüli bizonytalanság is sújtja. Az amerikai Kentucky legendás whiskyipara évtizedek óta legsúlyosabb válságát éli.

Nagy lepárlók zártak be, és több ezer munkahely került veszélybe, miközben az iparág a zsugorodó eladások, a Z generációs fogyasztók átalakuló alkoholfogyasztási szokásai és a káros vámviszályok ellen küzd – írja az economx.hu a New York Post cikke alapján. Ebben az évben három híres Kentucky-i lepárlóüzem ment csődbe, miután sokmillió dolláros adósságot halmoztak fel.

Az amerikai whiskyeladások csaknem 2 százalékkal, 5,2 milliárd dollárra csökkentek tavaly. A legfontosabb változás, hogy a fiatalok, főleg a Z generáció alig iszik „hagyományos”, magas alkoholtartalmú italokat, inkább a fogyasztásra kész dobozos koktélok és a könnyebb alkoholos italok felé fordultak. A közösségi média felgyorsította ezt az alkoholfogyasztási trendet, a fiatalok számára megszűnőben van a bourbon kulturális vonzereje.

A Z generáció fejenként 20 százalékkal kevesebb alkoholt fogyaszt, mint a maga idejében az Y generáció tagjai, és amit a mai fiatalok isznak, az is inkább „könnyebb” italokból áll.

A 35 év alatti amerikai felnőttek körében az alkoholfogyasztók aránya a 2000-es évek elején mért 72 százalékról mára 62 százalékra olvadt.

Kezdőlap    Gazdaság    Súlyos válságba került a whiskyipar, részben a fiatalok miatt

válság

whisky

kentucky

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ettől lesz egy magyar település igazán biztonságos – a legjobb Hévíz és a második Siófok példája

Ettől lesz egy magyar település igazán biztonságos – a legjobb Hévíz és a második Siófok példája

Hévíz lett Magyarország legbiztonságosabb települése egy nemzetközi felmérés szerint. A világ egyik legnagyobb, közösségi alapon működő statisztikai adatbázisa, a Numbeo szerint hazánkban ebben a Zala vármegyei fürdővárosban a legkevésbé veszélyes éjszaka egyedül kimenni az utcára. A második legbiztonságosabb magyar település pedig Siófok lett, ahol a polgármester korábban rendőrkapitány volt. A két város vezetői az InfoRádióban beszéltek településeik sikeréről.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mindenki a nagy találkozást figyeli, ez dönt arról, hogyan tovább

Mindenki a nagy találkozást figyeli, ez dönt arról, hogyan tovább

Jönnek lényeges makroadatok a héten, de a világ mégsem ezekre figyel majd elsősorban, hanem Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára. Évek óta nem volt példa hasonlóra, ezért nem véletlenül felfokozottak a várakozások az ukrajnai háború esetleges lezárását illetően. Itthon viszonylag üres a naptár, így a magyar tőzsde és a forint irányát is elsősorban a két nagyhatalom vezetőjének találkozója határozhatja meg. Ha mégsem "szólna akkorát" a csúcs, akkor az amerikai inflációs adat megrángatja majd a piacot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába a félrebeszélés: ekkora fejfájást okoznak Trump vámjai a világnak és Magyarországnak

Hiába a félrebeszélés: ekkora fejfájást okoznak Trump vámjai a világnak és Magyarországnak

Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései jelentősen átrendezték a világkereskedelmet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five Al Jazeera journalists killed in Israeli strike in Gaza

Five Al Jazeera journalists killed in Israeli strike in Gaza

The broadcaster condemns the "blatant attack on press freedom", while the IDF alleges one of the journalists was part of Hamas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 10. 12:25
Bárány Péter: elképzelhetetlen, hogy 2035-től már csak elektromos autók legyenek az EU útjain
2025. augusztus 10. 08:00
Garzonáron a telkek – kiderült, hol érdemes építkezni az Otthon Starttal
×
×
×
×