Gerlaki Bence az adócsomagról: több mint 600 milliárd forint többlet marad a családoknál 2026-ban

Benyújtotta a kormány az új adócsomagot. A törvénytervezet 91 oldalon át sorolja, hogyan változnak majd meg az adózási szabályok. Több olyan rendelkezést is törvényi szintre emelnek, amelyet eddig csak rendelettel szabályoztak – mint mondjuk a kiskereskedelmi különadót vagy a biztosítási adó szabályait –, de emellett több új szabályt is bevezetnek, vagy régieket átírnak. Rendelkeznek az extraprofitadók szabályairól, de az anyák adókedvezményéhez kapcsolódó sok új részletszabályt is bevezet a törvény. Megváltoztatják a nyugdíj mellett dolgozó többgyerekes anyák adózásának szabályait is, de módosul az elektromos kerékpáros adómentessége is. Változnak a mikrovállalkozások adószabályai is, és törvényi szintre emelik azt a rendeletet is, amellyel az alanyi adómentességet a kisvállalkozók 12 helyett 18 millió forintos árbevétel alatt választhatják.

„A kormány adópolitikájának középpontjában továbbra is a családok és a vállalkozások támogatása áll, az adórendszerünk versenyképességét fenn kell tartani, és ahol lehet tovább javítani” – mondta az adócsomagról az InfoRádióban Gerlaki Bence. Az adóügyekért felelős államtitkár jelezte, folyamatosan vizsgálják, az adminisztrációcsökkentéssel hogyan tudja a kormány támogatni a gazdasági szereplőket,és a tavaszi adócsomagban számos ilyen lépés is szerepel. „A tavasz után majd ősszel is egy nagyobb csomaggal fogunk előállni, erről folyamatosan egyeztetünk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával” – jelentette be az államtitkár.

Az adócsomag céljai közül kiemelte, hogy a gazdaság fehérítését szolgáló újabb intézkedéseket is javasolnak, mert noha a magyar áfarés nagyon alacsony, de még maradt tere a fellépésnek a visszaélésekkel szemben.

A csomag fontos elemének tartja Gerlaki Bence az édesanyák szja-mentességének részletszabályait. Mint emlékeztetett, a csed, a gyed, az örökbefogadói díj adómentessége, a háromgyermekes anyák adómentessége, a kétgyermekesek anyák élethosszig tartó adókedvezménye a jövőtől lép életbe [négy lépcsőben), és a 30 év alatti anyák kedvezménye is 2026-tól kezdődik. Azt is közölte, hogy az eligazodást adókalkulátorral is segítik, amely a NAV honlapján érhető el.

„A jövő évben a családi adókedvezmény miatt 290 milliárd forint, az szja-mentesség miatt 320 milliárd forint marad a családoknál, összességében pedig 4800 milliárd forinttal támogatjuk 2026-ban a családokat”

– összegzett az államtitkár

A tavaszi adócsomagnak fontos elemei az extraprofitadók. Gerlaki Bence felidézte, hogy az extraprofitadókat 2022-ben vezették be, mert azt tapasztalták, hogy számos szereplőnél a korábbi évekhez képest extraprofit keletkezik. 2023-ban meghaladta az extraprofitadó-befizetés az 1000 milliárd forintot, az idei évben 520 milliárd forint környékén alakul, és a jövő évben 530 milliárd forint körül lesz – ismertette a számokat.

A bankok, a kiskereskedelmi szereplők, a biztosítók és az energiaágazat 2026-ban is érintette lesz, a bankoktól 180 milliárd forintos bevételt várnak, a kiskereskedelmi különadóból pedig körülbelül 130 milliárd forintot. Az államtitkár ugyanakkor jelezte, hogy a bankok és a biztosítók továbbra is meg tudják felezni az adófizetési kötelezettségeiket állampapír-vásárlással. Az is jelezte, hogy az elmúlt években kivezettek különböző extraprofitadókat, így az energiaágazatot érintő adókat is folyamatosan csökkentették.