Erős lökések és dörrenések jönnek

Vasárnap az északnyugat felől érkező felhők, valamint a helyben képződő gomolyfelhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott a magasra törő gomolyokból helyenként előfordulhat zápor, zivatar – utóbbiakat erős széllökések kísérhetik. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik, míg északkeleten továbbra is északkeleti lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de az északkeleti megyékben ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk: ott 21, 25 fok valószínű.

A jövő hét elején, hétfőn és kedden is hasonló időjárás várható: a sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, elsősorban az ország északkeleti megyéiben frissítő záporok, zivatarok előfordulhatnak, de jelentős mennyiségű csapadékra nincs kilátás. Emelkedik viszont a hőmérséklet, kedden már szinte országszerte kevéssel 30 fok fölötti csúcsokra készülhetünk. A hét közepén némileg labilisabb légtömeg éri el a Kárpát-medencét, szerdán és csütörtökön több helyen van esély csapadékra – lokálisan jelentősebb mennyiség is hullhat – derül ki a HungaroMet videós előrejelzéséből.

Lehűlés jövő vasárnap érkezhet.