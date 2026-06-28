Lehet, hogy hőgutát kaptál? Itt vannak a tünetek!

A hőguta akkor alakul ki, amikor a szervezet már nem képes a felhalmozódott hőt leadni, így a testhőmérséklet kritikus, 40 Celsius-fok körüli szintre emelkedik. A szakemberek hangsúlyozzák: az állapot nem azonos a napszúrással, hiszen hőguta akár közvetlen napsugárzás nélkül, magas páratartalmú vagy rosszul szellőző környezetben is kialakulhat – olvasható az nlc.hu-n.

A hőguta legfontosabb figyelmeztető jelei

A testhőmérséklet 40 fok körüli értékre emelkedése.

Az izzadás megszűnése, forró, kipirult bőr.

Erős fejfájás, hányinger, hányás.

Szapora pulzus és légzés.

Zavartság, izomgyengeség, súlyosabb esetben eszméletvesztés.

A szervezet folyadékellátottságáról a vizelet színe adhat pontos képet: a sötét, tömény vizelet, illetve a vizeletürítés jelentős csökkenése vagy elmaradása súlyos kiszáradásra utal, amely azonnali beavatkozást igényel.

Teendők vészhelyzetben

Amennyiben valakinél hőguta tünetei mutatkoznak, az érintettet haladéktalanul hűvös, árnyékos helyre kell vinni, ruházatát meg kell lazítani, testét vizes borogatással hűteni, és – amennyiben az illető tudatos és képes rá – folyadékot kell biztosítani a számára. Zavartság, eszméletvesztés vagy a 40 Celsius-fok körüli testhőmérséklet esetén azonnal mentőt kell hívni.

Időjárási előrejelzés

Az országos hőség tovább fokozódik, a tartósan magas hőmérséklet mellett az éjszakai lehűlés minimális lesz. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hőségre való tekintettel 11 és 16 óra között kerülendő a tűző nap, a nehéz fizikai munka és a sporttevékenység. A kormányzat a közszférában hétfőtől otthoni munkavégzést rendelt el, és javasolja a szabadtéri munkák felfüggesztését az extrém hőhullám ideje alatt.