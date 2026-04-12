2026. április 12. vasárnap Gyula
Nyitókép: Pixabay

Lassan elindulhat a kertbe, ha almafája van

Infostart

Az almaültetvények és kiskerti gyümölcsfák védelme érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a lisztharmat és a varasodás elleni megelőzésre. Szakértők szerint a védekezés elmaradása súlyos lomb- és termésveszteséget okozhat a szezonban.

A tavaszi lombosodás kezdetével párhuzamosan mindkét betegség megjelenésére számítani kell, azonban tüneteik és terjedésük jelentősen eltér egymástól.

Lisztharmat: a rügyekből induló fertőzés

Az almafalisztharmat már a hajtásnövekedés elején azonosítható: a fertőzött rügyekből eleve lisztes bevonatú, deformált, keskeny levelek fejlődnek. Ezek a beteg hajtások gócpontként szolgálnak a továbbfertőzéshez. A védekezés alapköve a fertőzött részek mechanikai eltávolítása, valamint a kénnel történő permetezés, amelyet a virágok pirosbimbós állapotáig célszerű elvégezni a spórák szóródásának megakadályozására.

Varasodás: a nedvesség a döntő tényező

A varasodás a lehullott lombban telel át, és terjedéséhez tartós levélfelület-nedvességre, valamint szélre van szükség. A kezdeti, halványzöld foltok csak a fertőzés után egy héttel válnak láthatóvá, majd sötétbarna, bársonyos bevonattá alakulnak. A megelőzés érdekében a kis levelek megjelenésétől a virágzásig 2-3 alkalommal rezes permetezés javasolt, különösen csapadékos időjárás esetén.

Összetett védelem a virágzás után

Az intenzív hajtásnövekedés időszakában, a virágzást követően már felszívódó készítmények alkalmazása indokolt. A szakemberek tájékoztatása szerint a difenokonazol hatóanyagú szerek (például a Score 250 EC vagy a Difcor 250 EC) kiskerti körülmények között is hatékony, kettős védelmet nyújtanak mind a lisztharmat, mind a varasodás ellen - írja az agrarforum.hu szakértője.

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Kemény üzenetek jöttek a tárgyalások után: távozott az amerikai delegáció Iszlámábádból - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Megakadtak az amerikai-iráni béketárgyalások: a több mint húszórás iszlámábádi egyeztetés végül megállapodás nélkül zárult, az amerikai delegáció pedig vasárnap hajnalban el is hagyta a helyszínt. Washington szerint Teherán nem volt hajlandó egyértelmű kötelezettséget vállalni arra, hogy lemond az atomfegyver megszerzéséről, miközben Irán az amerikai követeléseket túlzónak nevezte. J. D. Vance közölte, hogy az Egyesült Államok egy „végső és legjobb ajánlatot” hátrahagyott, amelyre még várják az iráni választ. Közben újabb feszültséget keltett, hogy amerikai hadihajók haladtak át a Hormuzi-szoroson, illetve Washington megkezdte az aknamentesítés előkészítését, amit Teherán több ponton vitat. Benjamin Netanjahu eközben világossá tette: Izrael folytatja a harcot Iránnal és annak szövetségeseivel szemben. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború vasárnapi fejleményeivel.

Történelmet írt Schäfer András német csapata: övék az első női vezetőedző, ilyen még nem volt

Marie-Louise Eta a Bundesliga első női vezetőedzője, de a megbízatása most csak rövid időre szól.

Iran-US peace talks fail to reach deal as Washington issues 'final offer'

Vice-President JD Vance says Tehran did not accept Washington's terms, as Iran's foreign minister calls on US to hold back from making "excessive demands".

2026. április 11. 05:28
Rekordot dönthet a hideg hétvégén – ezek a kilátások
2026. április 10. 11:11
Kifordult magából az időjárás, lehet újra szánkózni – videók, képek
