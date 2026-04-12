Lassan elindulhat a kertbe, ha almafája van

A tavaszi lombosodás kezdetével párhuzamosan mindkét betegség megjelenésére számítani kell, azonban tüneteik és terjedésük jelentősen eltér egymástól.

Lisztharmat: a rügyekből induló fertőzés

Az almafalisztharmat már a hajtásnövekedés elején azonosítható: a fertőzött rügyekből eleve lisztes bevonatú, deformált, keskeny levelek fejlődnek. Ezek a beteg hajtások gócpontként szolgálnak a továbbfertőzéshez. A védekezés alapköve a fertőzött részek mechanikai eltávolítása, valamint a kénnel történő permetezés, amelyet a virágok pirosbimbós állapotáig célszerű elvégezni a spórák szóródásának megakadályozására.

Varasodás: a nedvesség a döntő tényező

A varasodás a lehullott lombban telel át, és terjedéséhez tartós levélfelület-nedvességre, valamint szélre van szükség. A kezdeti, halványzöld foltok csak a fertőzés után egy héttel válnak láthatóvá, majd sötétbarna, bársonyos bevonattá alakulnak. A megelőzés érdekében a kis levelek megjelenésétől a virágzásig 2-3 alkalommal rezes permetezés javasolt, különösen csapadékos időjárás esetén.

Összetett védelem a virágzás után

Az intenzív hajtásnövekedés időszakában, a virágzást követően már felszívódó készítmények alkalmazása indokolt. A szakemberek tájékoztatása szerint a difenokonazol hatóanyagú szerek (például a Score 250 EC vagy a Difcor 250 EC) kiskerti körülmények között is hatékony, kettős védelmet nyújtanak mind a lisztharmat, mind a varasodás ellen - írja az agrarforum.hu szakértője.