Kifordult magából az időjárás, lehet újra szánkózni – videók, képek

Nem véletlenül tartják áprilist szeszélyesnek: néhány nap leforgása alatt nyáriasból téliesre fordult az időjárás. Húsvéthétfőn délen még 25 fok körüli hőmérsékletet mértek, míg csütörtök estére markáns lehűlés érkezett, és a Bükk és a Mátra magasabban fekvő területein havazás kezdődött.
A változást egy összeáramlási sávban kialakuló csapadékmező okozta az Északi-középhegység térségében, amely délkelet felé haladva esőt, helyenként havas esőt, a hegyekben pedig havat hozott – számolt be az Időkép.
Előbb a Bükk csúcsai fehéredtek ki…
…majd a Kékes és Bánkút következett.
Az áprilisi szánkózással azonban sietni kell, a hó gyorsan olvad – írta péntek reggel az Időkép a közösségi oldalán:
