Több hullámban támad a hideg

Kedden a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre inkább a gyengén felhős, napos idő válik jellemzővé hazánk nagy részén. Azonban az északkeleti tájak fölé délutántól vastagabb felhőtömbök sodródhatnak, közülük egy-egy akár záporos csapadékot is adhat. Az északi, északnyugati szél a délnyugati országrész kivételével ismét nagy területen megerősödik. A csúcsérték 15, 20 fok között alakul. Ugyanakkor jelentősen ronthat a hőérzetünkön az ismételten nagy területen megerősödő észak, északnyugati szél – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

A következő napokban is nagy területen számíthatunk erős széllökésekre napközben. Emellett a hőmérséklet is fokozatosan csökken majd, miután kelet, északkelet irányából hideg levegő beáramlás kezdődik kedd estétől. Péntekre, illetve szombatra virradóan elfordulhat majd fagy. Főként a nyugati országrészben kevesebb lesz a felhő felettünk, viszont a keleti országrészben elfordulhatnak kisebb záporesők a héten. A hét végére egyre nedvesebb léghullámok érkeznek, emiatt megnövekszik a felhőzet, csapadékra viszont kicsi lesz az esély.