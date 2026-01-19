ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 20. kedd
Olvadó hó és jégcsapok egy háztető szélén.
Nyitókép: Pixabay

Helyenként már egészen pozitív értéket is mutathatnak hétvégén a hőmérők

Infostart

Az átmeneti felmelegedés esőt, ónos esőt is hozhat, ám az enyhülés nem lesz tartós, a nyomában visszatérnek a fagyok.

Szibériai hideg szivárog Kelet- és Közép-Európába, kemény fagyok lesznek, miközben az „ellenhatás” hiányzik, mivel a Golf-áramlat meleg vize a szokásosnál egyenesebb úton tör észak felé, jelenleg Nyugat-Európa helyett Grönlandot fűti – írja a 24.hu. Így a szigeten helyenként jóval melegebb van a szokásosnál, a part menti területeken sok helyütt olvad a jég.

Molnár László meteorológus szerint Magyarországon a rekordközeli fagyok után néhány napos enyhülés várható csapadékkal, majd pedig ismét visszatér a kemény hideg.

Oroszország felett egy kiterjedt, vertikálisan hízó, majd összeroskadó anticiklon található, ami szinte egész Eurázsiában negatív hőmérsékleti anomáliát okoz. A folyamat lejátszódott, ez áll a mostani, szibériai hidegbetörés hátterében, miközben a már említett okból nyugatról nem érkezik meleg.

A következő napokban is komoly mínuszokra lehet számítani mindenhol, ahol nem érvényesül a ködös, felhős hidegpárna hatása, azaz tiszta, felhőtlen az égbolt: a nagyjából a Börzsönytől Debrecenig húzott képzeletbeli vonaltól északra lesz a leghidegebb, ott -20 Celsius-fok körüli értékek is előfordulhatnak.

Máshol hajnalban -8, -7 fokos hómérsékletre lehet készülni, a legmelegebb órákban pedig -8 és +1 fok körül alakul majd a hőmérséklet. A borult tájakon hószitálás, ónos eső előfordulhat, jelentősebb csapadék azonban nem várható.

A meteorológus előrejelzése szerint pénteken egy mediterrán ciklon hoz enyhülést 0 és +5 közötti hőmérsékleti maximumokkal: a Nyugat-Dunántúlon és a déli tájakon 4-5, míg az ország „maradékán”, mintegy kétharmadán 1-3 Celsius-fok. A hétvége folyamán ugyanez folytatódik, vasárnap északkeleten 1-3, míg délen és a nyugati határszélen 5-8 fokos csúcsokra számíthatunk. A ciklon csapadékkal is jár, 23-án kisebb, 24-én (szombaton) nagyobb mennyiségű esőre, ónos esőre van kilátás.

Ezután száraz idő várható, a hét elején még pozitív tartományban járó hőmérséklettel, amit lassú lehűlés követ. Fokozatosan térnek vissza a mínuszok, a hét második felében helyenként akár erős fagyokkal is.

