Infostart.hu
2025. december 2. kedd
Egy idősebb ember fut egy erdőben, a fénykép hátulról készült róla.
Nyitókép: Pixabay

Gyorsabban fog öregedni az agya, ha így él

Infostart

Ha nem mozog eleget, gyorsabban öregszik az ember agya.

A belső szerveink körüli zsírréteg, az úgynevezett zsigeri zsír és az izomzat mennyisége hatással lehet agyunk korára – írta friss tanulmányában a ScienceDaily. Az agy kora nem egyenlő az éveink számával, egy becslést jelent arra vonatkozóan, hogy az idegrendszer központi szerve biológiailag milyen idősnek tűnik a szerkezete alapján.

A kutatásról a 24.hu számol be. Mint írják: közel 1200 felnőttet vizsgáltak egy teljes testre kiterjedő MRI segítségével, a résztvevők átlagéletkora 55 év volt. Egy mesterséges intelligencián (MI) alapuló algoritmus felmérte az alanyok izomtömegét, a zsigeri és a bőr alatti zsír mennyiségét, valamint agyuk állapotát.

Az MI idősebbnek mutatta azon alanyok agyát, akiknek magasabb volt a zsigerizsír-aránya, és kevesebb izomzattal rendelkeztek.

Ugyanakkor a bőr alatti zsír mértéke – aminek megnövekedését az elhízással társítjuk – nem volt hatással a biológiai korra.

A St. Louis-i Washington Egyetem Radiológia tanszékének docense és a tanulmány vezető szerzője szerint, bár köztudott, hogy a kronológiai öregedés az izomtömeg csökkenésével és a rejtett hasi zsír növekedésével jár, ez a kutatás azt mutatja, hogy ezek az egészségi mutatók magával az agy korosodásával is összefüggenek, ezért érdemes idős korunkban is rendszeresen edzenünk, ha toppon szeretnénk tartani az elménket.

Főleg, hogy az izomtömeg csökkenése az Alzheimer-kor kialakulásához is hozzájárulhat.

Galgóczi Ágnes: itthon is berobbant a szifilisz, új intézkedésre is szükség volt

Más európai országokhoz hasonlóan az utóbbi időben hazánkban is megemelkedett a szifiliszes megbetegedések száma. A helyettes országos tisztifőorvos az InfoRádióban elmondta: az érintetteknek mindenképpen orvoshoz kell fordulniuk, a bőr- és nemibeteg-gondozók tudnak megfelelő és alapos segítséget nyújtani. Kitért arra is, hogy bizonyított fertőzés esetén kötelező a kontaktok felkutatása, hiszen az ő vizsgálatuk és esetleges kezelésük is szükségessé válhat.
További tartalmak
Milos Stefanovic: "a piac készen áll, a nukleáris reneszánsz nem álom többé"

Az atomenergia ismét reflektorfénybe került: ezúttal azonban a magántőke is komoly részesedést követel magának a szektorból. A Portfolio-nak adott exkluzív interjúban Milos Stefanovic, a Citi közfinanszírozási tevékenységekért felelős vezetője az Egyesült Királyság, Európa, Közel-Kelet és Afrika régióban rámutat, hogy a „nukleáris reneszánsz" már javában zajlik, amit az az adatközpontok, a mesterséges intelligencia és a nettó zéró kibocsátási célok közösen hajtanak. A beszélgetésből az is kiderül, hogy miért éppen az olyan új finanszírozási modellek, mint a szabályozott eszközalapú megtérülési modell (RAB) és az árkülönbözeti megállapodás (CfD), teremthetik meg az atomenergia fenntartható újjászületésének alapját Európában.

Lesújtó előrejelzés keddre: erre kell készülnöd, ha kültéren van dolgod

Kedden sokfelé marad borult és párás az idő, több térségben egész nap megmaradhat a köd.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Putin and Trump's envoy set for key Ukraine talks in Moscow

Steve Witkoff will hold talks at the Kremlin, after the White House said it was "optimistic" about a breakthrough.

