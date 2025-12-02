Gyorsabban fog öregedni az agya, ha így él

A belső szerveink körüli zsírréteg, az úgynevezett zsigeri zsír és az izomzat mennyisége hatással lehet agyunk korára – írta friss tanulmányában a ScienceDaily. Az agy kora nem egyenlő az éveink számával, egy becslést jelent arra vonatkozóan, hogy az idegrendszer központi szerve biológiailag milyen idősnek tűnik a szerkezete alapján.

A kutatásról a 24.hu számol be. Mint írják: közel 1200 felnőttet vizsgáltak egy teljes testre kiterjedő MRI segítségével, a résztvevők átlagéletkora 55 év volt. Egy mesterséges intelligencián (MI) alapuló algoritmus felmérte az alanyok izomtömegét, a zsigeri és a bőr alatti zsír mennyiségét, valamint agyuk állapotát.

Az MI idősebbnek mutatta azon alanyok agyát, akiknek magasabb volt a zsigerizsír-aránya, és kevesebb izomzattal rendelkeztek.

Ugyanakkor a bőr alatti zsír mértéke – aminek megnövekedését az elhízással társítjuk – nem volt hatással a biológiai korra.

A St. Louis-i Washington Egyetem Radiológia tanszékének docense és a tanulmány vezető szerzője szerint, bár köztudott, hogy a kronológiai öregedés az izomtömeg csökkenésével és a rejtett hasi zsír növekedésével jár, ez a kutatás azt mutatja, hogy ezek az egészségi mutatók magával az agy korosodásával is összefüggenek, ezért érdemes idős korunkban is rendszeresen edzenünk, ha toppon szeretnénk tartani az elménket.

Főleg, hogy az izomtömeg csökkenése az Alzheimer-kor kialakulásához is hozzájárulhat.