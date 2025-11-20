Eső vagy hó, nem tudni még, de esni fog – Időjárás

Gyökeres, télies fordulat előtt az időjárás, napokon keresztül egy hullámzó frontrendszer, valamint egy mediterrán ciklon együttese határozza meg azt, a következő napokban ezért jelentős lesz az előrejelzés bizonytalansága.

Ezen az éjszakán viszont most nem volt olyan hideg, mint keddről szerdára virradóra, csak az Északi-középhegységben (-4-2 fok).

Csütörtökön napközben viszont jön az eső, záporeső, de nem lesz országosan zárt a felhőtakaró, délen, délkeleten lesz a jobb idő, ott akár 13-14 foknál is több lehet árnyékban, másutt csak 5-6 fok várható.

Az északnyugati szelet a Dunántúlon egyre több helyen kísérik majd élénk széllökések.

A folytatásban: pénteken még inkább az eső lesz a meghatározó, de lassan ez átvált havazásba, szombaton lesz némi csapadékszünet, aztán jön a mediterrán légörvény csapadékzónája, az északról érkező hideg levegővel pedig újra hóba válthat át az eső. Vasárnap a csapadék kiterjedése és intenzitása csökken, a Dunántúlon már felszakadozhat a felhőzet, viszont napközben is fagyhat.