A napszemüveg most pihen egyet – időjárás

Erősödik az anticiklon, ezáltal az ország döntő részén megmarad a borult, párás, ködös idő, csak kisebb körzetekben lehet napsütés, változás péntektől jöhet, mégpedig a széllel, ami kisepri a ködöt.

De ne szaladjunk ennyire előre!

A fagypont körüli éjszaka (-1-6) után párásan, ködösen indul a nap, gyenge szél mellett, szitálás előfordulhat még reggel.

A felhőzet napközben is megmarad tehát, helyenként szitálással, gyenge légmozgással, kevés helyen van csak esély, hogy kisüssön a nap, nagyobb esély az ország középső részein és az Alföldön van, ezeken a helyeken 10 fok fölé is törhet a hőmérő higanyszála, másutt ez alatt lesz.

Mindez a HungaroMet videójában:

