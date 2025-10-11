ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 11. szombat Brigitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: LordRunar/Getty Images

Ilyen szombat a kutyának sem kéne - időjárás

Infostart

Előbb egy hideg-, majd egy melegfront vonul át a Kárpát-medencén. A frontok nyomán változó felhőzetre, szeles időre és helyenként gyenge csapadékra kell számítani.

Szombaton eleinte a középső és keleti tájakon lehet némi napsütés, majd mindenhol erősen felhős idő valószínű keleten vastagabb, másutt vékonyabb felhőzettel.

Helyenként, legnagyobb eséllyel északkeleten és az Észak-Alföldön alakulhat ki kisebb eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szél napközben a délnyugati és északkeleti térség kivételével többfelé lesz erős, az éjszakai órákban élénk.

A Bakony térségében szombaton időnként viharos lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6, 12 fok között alakul, de az északkeleti, szélvédett völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 16 és 21, Szabolcsban 13, 15 fok között valószínű.

Kezdőlap    Életmód    Ilyen szombat a kutyának sem kéne - időjárás

időjárás

előrejelzés

hétvége

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem lesz a kakaóból kőolaj: a csokoládé luxuscikk, nem alapvető nyersanyag

Nem lesz a kakaóból kőolaj: a csokoládé luxuscikk, nem alapvető nyersanyag

Volt egyszer egy csokoládé, amelyet a gyerekek mindig is imádtak, de 2024-ben a befektetők is szeretni kezdtek. A kakaó ára ugyanis abban az évben közel hatszorozott. A gazdák fellázadtak az éhbér ellen, a politikusok pedig újfajta „édes diplomáciát” találtak fel. De mielőtt bárki elhitte volna, hogy a kakaó a XXI. század olaja, a piac emlékeztetett, hogy a csoki is csak addig forró, amíg el nem olvad.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentette Trump: novembertől 100 százalékos extra vámot vet ki minden kínai termékre

Bejelentette Trump: novembertől 100 százalékos extra vámot vet ki minden kínai termékre

Kína jelentős exportkorlátozásokat vezet be 2025. november 1-jétől, válaszul az Egyesült Államok 100%-os vámot tervez kivetni a kínai termékekre - írta pénteken közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így spórolnak több százezer forintot az élelmes magyarok: előre készülnek, nagyon megéri nekik

Így spórolnak több százezer forintot az élelmes magyarok: előre készülnek, nagyon megéri nekik

Egyre népszerűbbek a kisállat-biztosítások, a gazdik pedig egyre tudatosabban keresik, melyik a legideálisabb négylábú társuknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ceasefire comes into force as Israel's military pulls out of parts of Gaza

Ceasefire comes into force as Israel's military pulls out of parts of Gaza

Thousands of displaced Palestinians are making their way to their homes in the north of the territory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 15:00
Jönnek a fagyos éjszakák – mutatjuk a menetrendet
2025. október 10. 11:04
Nyilvános vécéből alakítottak ki luxus szálláshelyet - videó
×
×
×
×