Amikor a természet erejét hordja a nő, ezek a fő hatások

Infostart

Bár a tudomány nem igazolja, évezredes tapasztalatok utalnak arra, hogy az ásványok hatással lehetnek viselőjükre. A kérdés: mi a döntő érv az ásványok mellett, a divat vagy a megérzés az.

Korábban mindenki nemesfém ékszereket viselt, akár egy nyakláncot vagy karkötőt egész életében. De ha valaki olyan szerencsés, hogy kutathat a női felmenői ékszeres dobozában, biztosan talál nem kevés ásványékszert is: korall, borostyán, ametiszt és egyéb csecsebecséket.

A nemesfémből készült ékszerekkel nehezebb követni naprakészen a divatot, amit az érettségire kaptunk, lehet, hogy harmincéves korunkra már nem számít divatosnak. Ráadásul komolyabb anyagi befektetést igényel egy-egy kisebb darab is. Az ásványékszerek ezzel szemben egyedibbek, természetes szépségűek, kedvezőbb az áruk , és némi fantáziával szabadon variálhatók egymással.

Ha valaki ásványékszert visel, akkor a természet egy darabját viseli magán.

Tudományos kísérletek nem igazolják, de az évezred tapasztalata mutatja, hogy hatnak az ásványok a viselőjükre, és hatásuk legtöbbször pozitív.

  • Hegyikristály - Energia tisztítása, vitalitás növelése, tiszta gondolkodás
  • Ametiszt - Stresszoldás, jobb alvás, meditáció, spirituális fejlődés
  • Rózsakvarc - Szeretet, együttérzés erősítése, érzelmi gyógyulás
  • Citrin - Életerő, önbizalom, gazdagság, életöröm fokozása

Vélelmezett gyógyhatások

  • Hematit - sebek gyógyulása, vérképzés támogatása
  • Türkiz - immunerősítés, lelki egyensúly
  • Karneol - energia, motiváció, szakrális csakra harmonizálása
  • Aventurin - megnyugtatás, szerencse, szívcsakra erősítése
  • Jáde - belső béke, veseműködés támogatása, szerencse
  • Obszidián - gyász feldolgozása
  • Gránát - életerő, regeneráció
  • Malachit - gyulladáscsökkentés, szövetgyógyulás, női szervek támogatása
  • Lapis lazuli - kommunikáció segítése

Aki tartott már a kezében ásványt, az egyértelműen megerősítheti, hogy már csak markolászni is jó az ásványokat. Nézegetni őket, felfedezni bennük az évezredek lenyomatát. Találni egy őskövületet, egy növényi maradványt benne.

