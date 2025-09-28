Amikor a természet erejét hordja a nő, ezek a fő hatások

Korábban mindenki nemesfém ékszereket viselt, akár egy nyakláncot vagy karkötőt egész életében. De ha valaki olyan szerencsés, hogy kutathat a női felmenői ékszeres dobozában, biztosan talál nem kevés ásványékszert is: korall, borostyán, ametiszt és egyéb csecsebecséket.

A nemesfémből készült ékszerekkel nehezebb követni naprakészen a divatot, amit az érettségire kaptunk, lehet, hogy harmincéves korunkra már nem számít divatosnak. Ráadásul komolyabb anyagi befektetést igényel egy-egy kisebb darab is. Az ásványékszerek ezzel szemben egyedibbek, természetes szépségűek, kedvezőbb az áruk , és némi fantáziával szabadon variálhatók egymással.

Ha valaki ásványékszert visel, akkor a természet egy darabját viseli magán.

Tudományos kísérletek nem igazolják, de az évezred tapasztalata mutatja, hogy hatnak az ásványok a viselőjükre, és hatásuk legtöbbször pozitív.

Hegyikristály - Energia tisztítása, vitalitás növelése, tiszta gondolkodás

Ametiszt - Stresszoldás, jobb alvás, meditáció, spirituális fejlődés

Rózsakvarc - Szeretet, együttérzés erősítése, érzelmi gyógyulás

Citrin - Életerő, önbizalom, gazdagság, életöröm fokozása

Vélelmezett gyógyhatások

Hematit - sebek gyógyulása, vérképzés támogatása

Türkiz - immunerősítés, lelki egyensúly

Karneol - energia, motiváció, szakrális csakra harmonizálása

Aventurin - megnyugtatás, szerencse, szívcsakra erősítése

Jáde - belső béke, veseműködés támogatása, szerencse

Obszidián - gyász feldolgozása

Gránát - életerő, regeneráció

Malachit - gyulladáscsökkentés, szövetgyógyulás, női szervek támogatása

Lapis lazuli - kommunikáció segítése

Aki tartott már a kezében ásványt, az egyértelműen megerősítheti, hogy már csak markolászni is jó az ásványokat. Nézegetni őket, felfedezni bennük az évezredek lenyomatát. Találni egy őskövületet, egy növényi maradványt benne.