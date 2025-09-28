Amikor a természet erejét hordja a nő, ezek a fő hatások

Korábban mindenki nemesfém ékszereket viselt, akár egy nyakláncot vagy karkötőt egész életében. De ha valaki olyan szerencsés, hogy kutathat a női felmenői ékszeres dobozában, biztosan talál nem kevés ásványékszert is: korall, borostyán, ametiszt és egyéb csecsebecséket.
A nemesfémből készült ékszerekkel nehezebb követni naprakészen a divatot, amit az érettségire kaptunk, lehet, hogy harmincéves korunkra már nem számít divatosnak. Ráadásul komolyabb anyagi befektetést igényel egy-egy kisebb darab is. Az ásványékszerek ezzel szemben egyedibbek, természetes szépségűek, kedvezőbb az áruk , és némi fantáziával szabadon variálhatók egymással.
Ha valaki ásványékszert visel, akkor a természet egy darabját viseli magán.
Tudományos kísérletek nem igazolják, de az évezred tapasztalata mutatja, hogy hatnak az ásványok a viselőjükre, és hatásuk legtöbbször pozitív.
- Hegyikristály - Energia tisztítása, vitalitás növelése, tiszta gondolkodás
- Ametiszt - Stresszoldás, jobb alvás, meditáció, spirituális fejlődés
- Rózsakvarc - Szeretet, együttérzés erősítése, érzelmi gyógyulás
- Citrin - Életerő, önbizalom, gazdagság, életöröm fokozása
Vélelmezett gyógyhatások
- Hematit - sebek gyógyulása, vérképzés támogatása
- Türkiz - immunerősítés, lelki egyensúly
- Karneol - energia, motiváció, szakrális csakra harmonizálása
- Aventurin - megnyugtatás, szerencse, szívcsakra erősítése
- Jáde - belső béke, veseműködés támogatása, szerencse
- Obszidián - gyász feldolgozása
- Gránát - életerő, regeneráció
- Malachit - gyulladáscsökkentés, szövetgyógyulás, női szervek támogatása
- Lapis lazuli - kommunikáció segítése
Aki tartott már a kezében ásványt, az egyértelműen megerősítheti, hogy már csak markolászni is jó az ásványokat. Nézegetni őket, felfedezni bennük az évezredek lenyomatát. Találni egy őskövületet, egy növényi maradványt benne.