Nyitókép: Pixabay

Olyan lépést tett a YouTube, amin sok felhasználó felháborodott

Infostart

Több YouTube-ra feltöltött videón is módosított a Google mesterséges intelligenciája anélkül, hogy ebbe a tartalomkészítőknek beleszólása lett volna.

Újfajta megoldással kísérletezik a Google a YouTube-on. A cég a gépi tanulás segítségével kezdett el javítani a videókon, a tartalomgyártóknak azonban egyáltalán nem tetszik az újfajta kísérletezés – írja az Interestin Engineering cikke nyomán a hvg.hu.

A Google szerint az eszközzel élesebbé lehet tenni a videókat, csökkenteni lehet az elmosódottságot, illetve a kép zajosságát.

Ám a videósok szerint a változtatás a beleegyezésük nélkül történt, a végeredmény pedig a hírnevüket veszélyezteti.

Rick Beato zenész, zenei producer körülbelül 5 millió feliratkozóval rendelkezik a platformon. Mint mondta, először az tűnt fel neki, hogy valami nem stimmel, amikor az egyik általa feltöltött videóban nagyon furcsán nézett ki a haja. Alaposabban is megvizsgálta a képet, olyannak látta magát, mintha kisminkelték volna. Hasonlóan járt egyik barátja, Rhett Shull is, akinek túlélesítette a videóját a rendszer. Utóbbi szerint az AI teljesen félreértelmezi, hogy mit csinál ő a neten, ez pedig alááshatja a közösség bizalmát.

Rhett Shull összehasonlította a végül a YouTube-on megjelent videót az eredetivel, és úgy találta, hogy a rendszer jelentős mértékben módosította azt: az egész úgy néz ki, mint egy olajfestmény, abszolút természetellenesnek néz ki. Más alkotók pedig arra panaszkodtak, hogy megváltozott a ruhájuk és az arckifejezésük.

A YouTube egyik vezére, Rene Ritchie egy X-en közzétett bejegyzésében meg is erősítette az észrevételeket és elismerte, hogy valóban tesztüzem folyik az oldalon. Azt írta: „Egy kísérletet futtatunk kiválasztott YouTube Shorts videókon, amely hagyományos gépi tanulási technológiát használ a videók javítására a feldolgozás során, hasonlóan ahhoz, amit egy modern okostelefon tesz videófelvétel közben.”

Azt azonban nem árulta el, összesen hány felhasználót és videót érintett a kísérlet, illetve azt sem, hogy a videósoknak volt-e esélye elutasítani a lehetőséget.

Az alkotók szerint az igazi probléma az átláthatóság hiánya, ugyanis a követőik joggal gondolhatják azt, hogy ők maguk nyúltak bele a videókba.

Azt most még nem tudni, meddig zajlik majd a tesztüzem, és hogy később globálisan is bevezeti-e a YouTube a gyakorlatot.

