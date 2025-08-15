ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

A hétvégén hatalmas időjárási sallereket kapunk

Infostart / MTI

Szombaton tetőzik a kánikula, akkor akár 39 Celsius-fok is lehet, majd vasárnapra néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet. A hétvégén előbb északnyugaton, majd keleten lehet zápor, zivatar - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken is derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb helyenként képződhet kevés gomolyfelhő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között várható.

Szombaton nappali gomolyfelhő-képződés várható sok napsütéssel, az északnyugati tájakon nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A szél északnyugatira, északira fordul, az Észak-Dunántúlon több helyen megélénkül, néhol megerősödik, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken csak 10-14, míg a vízpartokon, a magasan fekvő helyeken akár 20-23 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között várható.

Vasárnap gomolyfelhős, napos időre van kilátás, helyenként - főként az ország keleti felén - záporral, zivatarral. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon néhol megerősödik. A minimum-hőmérséklet 15 és 23, a csúcsérték 28 és 34 fok között valószínű.

időjárás

előrejelzés

hétvége

