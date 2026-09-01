Pisztollyal kényszerítette a nőt, hogy megássa a saját sírját

A 49 éves férfit a személyi szabadság megsértésének minősített esetével, kapcsolati erőszak minősített esetével, valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettével vádolják.

A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült, és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elvesztette az eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele, és később otthonukban is kínozta, például cigarettacsikket nyomott el rajta.

Ezután a nő szakított a férfival, aki azonban később többször is megfenyegette.

A rendőrök a gyanúsítottnál tartott házkutatás során egy gáz-riasztófegyvert, egy engedély nélkül tartott sörétes vadászpuskát és lőszereket is találtak.

A férfit a bíróság letartóztatta.