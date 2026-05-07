Brutálisan bántalmazta a feleségét, aki belehalt a sérüléseibe

A Kaposvári Törvényszék ítéletében megállapított tényállás szerint a házastársak egy Somogy vármegyei településen éltek, rendszeresen italoztak, veszekedtek. A házaspár 2025. május 6-án, délelőtt az otthonukban együtt italozott, majd veszekedtek, a sértett megütötte a vádlottat, majd az udvarra ment, ahova a férfi követte. A vádlott megütötte a feleségét, aki a földre esett, majd a férfi a sértettet brutálisan bántalmazta. A nő a helyszínen életét vesztette – írja az ugyeszseg.hu.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt 15 év fegyházbüntetésre, mellékbüntetésül 10 év közügyektől eltiltásra ítélte és megállapította, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítélet ellen a vádlott enyhítésért, védője enyhítésért és eltérő minősítésért is fellebbezett.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványa szerint a minősítés törvényes, a középmértéknek megfelelő büntetés tettarányos, enyhítése nem indokolt.

Az eljárás a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.