2026. május 7. csütörtök Gizella
Nyitókép: Chris Ryan/Getty Images

Brutálisan bántalmazta a feleségét, aki belehalt a sérüléseibe

Infostart

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség nem tartja indokoltnak a 15 év fegyházbüntetés enyhítését a feleségét agyonverő férfi ügyében.

A Kaposvári Törvényszék ítéletében megállapított tényállás szerint a házastársak egy Somogy vármegyei településen éltek, rendszeresen italoztak, veszekedtek. A házaspár 2025. május 6-án, délelőtt az otthonukban együtt italozott, majd veszekedtek, a sértett megütötte a vádlottat, majd az udvarra ment, ahova a férfi követte. A vádlott megütötte a feleségét, aki a földre esett, majd a férfi a sértettet brutálisan bántalmazta. A nő a helyszínen életét vesztette – írja az ugyeszseg.hu.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt 15 év fegyházbüntetésre, mellékbüntetésül 10 év közügyektől eltiltásra ítélte és megállapította, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítélet ellen a vádlott enyhítésért, védője enyhítésért és eltérő minősítésért is fellebbezett.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványa szerint a minősítés törvényes, a középmértéknek megfelelő büntetés tettarányos, enyhítése nem indokolt.

Az eljárás a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.

emberölés

agyonver

fegyházbüntetés

pécsi fellebbviteli főügyészség

Bauer Bence: a Merz-kormány bajban van, míg az AfD akár már kormányt is tudna alakítani

Egy éve, hogy megalakult a szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével, egy kis döccenővel, mert első szavazásra nem jött össze a többség. A német kormány egyéves mérlegéről Bauer Bencét, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdeztük. Szerinte a jelenlegi kormány nem biztos, hogy ki tudja húzni 2029-ig.
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: Orbán Viktor a visszavonuláson gondolkodik, Magyar Péter külföldön tárgyalt

Magyar Péter leendő miniszterelnök csütörtökön Rómában Giorgia Melonival egyeztet, miközben Budapesten a Tisza Párt kétharmados többséggel készül átvenni a törvényhozás irányítását a szombati alakuló ülésre. A kormányalakítás gyakorlati előkészítését Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa koordinálja. Az NVI elnöke jogsértőnek nevezte a jelenlegi választókerületi térképet. A Fidesz jövőjét illetően a Magyar Hang szerint Orbán Viktor köre névváltást és teljes átszervezést fontolgat, miközben a Medián friss mérése szerint a Tisza támogatottsága 61 százalékra nőtt, a Fideszé pedig 21 százalékra esett vissza.

Évekig hallgatott, most kitálalt Azahriah: így szedte le az első menedzsere az összes pénzét

Azahriah a Kadarkai Endre műsorában elárulta, hogy első menedzsere 2021-ben a teljes éves koncertbevétellel együtt eltűnt.

Hantavirus outbreak on cruise ship not start of pandemic, UN health agency says

Ther World Health Organization says it is not in the same situation as with Covid-19 because hantavirus spreads differently.

2026. május 7. 15:42
Három halott: utcai lövöldözés Linzben
2026. május 7. 06:39
Három fiatal ellopott egy munkagépet, amivel aztán beborultak egy tóba
