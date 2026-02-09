ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Dühében ököllel törte össze a dohánybolt pultján az üveget

Infostart

A jól irányzott jobb egyenest követően csak úgy repültek a fél decis italos üvegek.

A Soproni Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki – a vád szerint – előzetes szóváltást követően ököllel beütötte egy soproni dohánybolt pultjának üveglapját – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A vádirati szerint a férfi 2025. szeptember 21-én a déli órákban, egy soproni dohányboltban előzetes szóváltást követően a pulthoz vágott egy dobozos sört, majd ököllel beütötte a pult üveglapját, így a vitrinben tárolt üvegek nagy része összetörött.

A férfi ezzel a kihívóan erőszakos, megbotránkoztató magatartással 153 650 forint kárt okozott.

Az ügyészség a férfit garázdaság, valamint rongálás vétségével vádolta meg és indítványt tett arra, hogy a Soproni Járásbíróság a vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélje azzal, hogy a vádlott előzetes mentesítésre nem érdemes. Az ügyészség indítványozta azt is, hogy a bíróság rendelje el a vádlott pártfogó felügyeletét.

Az esetet a dohánybolt kamerája felvételt is készített, amit az ügyészség weboldalán nézhet meg.

